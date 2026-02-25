Na Wspólnej, odcinek 4172: Tragedia po rozmowie z Brygidą. Klusek traci wzrok - ZDJĘCIA

2026-02-25 9:32

W 4172. odcinku serialu „Na Wspólnej” emocje sięgną zenitu, a niefortunne słowa rzucone w złości doprowadzą do prawdziwej tragedii. Sprawdźcie, jak potoczą się losy Kluska po fatalnym wypadku na służbie. Tymczasem w pensjonacie Hofferów marzenia o ślubie legną w gruzach, a Ola będzie musiała zmierzyć się z problemami aż dwóch mężczyzn ze swojej przeszłości.

Emocje w serialu "Na Wspólnej" nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera uczuć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mariusz przeżywał bardzo trudne chwile, topiąc smutki w alkoholu z powodu medialnej nagonki Nowińskiego, która groziła mu utratą zawodu. W tym samym czasie Marta i Mikołaj dali się wkręcić w żart, błędnie podejrzewając, że Ksawery zostanie ojcem, a głównym podejrzanym o ten dowcip okazał się Stefanek. Wieczór u Elizy i Jarka również obfitował w wydarzenia, bo choć domówka rozkręciła się na dobre, sama gospodyni poczuła się gorzej. Zaniepokojony jej stanem Bartek wrócił, by się nią zaopiekować, zostawiając resztę towarzystwa w klubie. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia i co nowego czeka bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4172 - streszczenie

Napięcie między Brygidą a Kluskiem sięga zenitu, a ich konflikt eskaluje podczas nieoczekiwanego spotkania na komendzie. Kiedy Remigiusz w pośpiechu wyjeżdża na akcję, Brygida rzuca w jego stronę złowrogie życzenie. Niestety, jej słowa okazują się prorocze, gdyż niedługo później dochodzi do tragedii, o której informuje ją Iga - Klusek w wyniku wypadku traci wzrok. Równolegle Ola bezskutecznie namawia Mariusza, by zawalczył o swoje dobre imię, ten jednak wybiera ucieczkę w alkohol, a Olszewska ostrzega prawniczkę, że afera z Czerskim może zaszkodzić jej reputacji. Tymczasem do dawnych problemów wraca sprawa Alana Novaka, który ranny w więzieniu błaga byłą partnerkę o widzenie. W pensjonacie Hofferów sielanka Boskiej i Edwarda, którzy snują plany o ślubie, zostaje brutalnie przerwana przez szczerą rozmowę, która kończy się ich rozstaniem.

"Na Wspólnej" odc. 4172 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i tworząc nowe intrygi. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kluczowych momentów, warto zanotować datę premiery. Najnowszy, 4172 odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, a wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół. To właśnie dom przy tytułowej ulicy stał się ich wspólną przystanią, gdzie śledzimy losy splecionych ze sobą rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że przyjaźń z dzieciństwa może przerodzić się w więź silniejszą niż więzy krwi, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
Na Wspólnej, odcinek 4172: Po złowrogich słowach Brygidy dochodzi do tragedii, Klusek traci wzrok Tomasz Urbanek
