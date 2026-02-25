Na Wspólnej, odcinek 4172: Tragedia po rozmowie z Brygidą. Klusek traci wzrok - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Na Wspólnej" nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera uczuć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mariusz przeżywał bardzo trudne chwile, topiąc smutki w alkoholu z powodu medialnej nagonki Nowińskiego, która groziła mu utratą zawodu. W tym samym czasie Marta i Mikołaj dali się wkręcić w żart, błędnie podejrzewając, że Ksawery zostanie ojcem, a głównym podejrzanym o ten dowcip okazał się Stefanek. Wieczór u Elizy i Jarka również obfitował w wydarzenia, bo choć domówka rozkręciła się na dobre, sama gospodyni poczuła się gorzej. Zaniepokojony jej stanem Bartek wrócił, by się nią zaopiekować, zostawiając resztę towarzystwa w klubie. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia i co nowego czeka bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4172 - streszczenie

Napięcie między Brygidą a Kluskiem sięga zenitu, a ich konflikt eskaluje podczas nieoczekiwanego spotkania na komendzie. Kiedy Remigiusz w pośpiechu wyjeżdża na akcję, Brygida rzuca w jego stronę złowrogie życzenie. Niestety, jej słowa okazują się prorocze, gdyż niedługo później dochodzi do tragedii, o której informuje ją Iga - Klusek w wyniku wypadku traci wzrok. Równolegle Ola bezskutecznie namawia Mariusza, by zawalczył o swoje dobre imię, ten jednak wybiera ucieczkę w alkohol, a Olszewska ostrzega prawniczkę, że afera z Czerskim może zaszkodzić jej reputacji. Tymczasem do dawnych problemów wraca sprawa Alana Novaka, który ranny w więzieniu błaga byłą partnerkę o widzenie. W pensjonacie Hofferów sielanka Boskiej i Edwarda, którzy snują plany o ślubie, zostaje brutalnie przerwana przez szczerą rozmowę, która kończy się ich rozstaniem.

"Na Wspólnej" odc. 4172 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i tworząc nowe intrygi. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kluczowych momentów, warto zanotować datę premiery. Najnowszy, 4172 odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, a wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół. To właśnie dom przy tytułowej ulicy stał się ich wspólną przystanią, gdzie śledzimy losy splecionych ze sobą rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że przyjaźń z dzieciństwa może przerodzić się w więź silniejszą niż więzy krwi, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)