Na Wspólnej, odcinek 4172: Tragedia po rozmowie z Brygidą. Klusek traci wzrok - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Na Wspólnej" nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera uczuć i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mariusz przeżywał bardzo trudne chwile, topiąc smutki w alkoholu z powodu medialnej nagonki Nowińskiego, która groziła mu utratą zawodu. W tym samym czasie Marta i Mikołaj dali się wkręcić w żart, błędnie podejrzewając, że Ksawery zostanie ojcem, a głównym podejrzanym o ten dowcip okazał się Stefanek. Wieczór u Elizy i Jarka również obfitował w wydarzenia, bo choć domówka rozkręciła się na dobre, sama gospodyni poczuła się gorzej. Zaniepokojony jej stanem Bartek wrócił, by się nią zaopiekować, zostawiając resztę towarzystwa w klubie. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia i co nowego czeka bohaterów?
"Na Wspólnej" odc. 4172 - streszczenie
Napięcie między Brygidą a Kluskiem sięga zenitu, a ich konflikt eskaluje podczas nieoczekiwanego spotkania na komendzie. Kiedy Remigiusz w pośpiechu wyjeżdża na akcję, Brygida rzuca w jego stronę złowrogie życzenie. Niestety, jej słowa okazują się prorocze, gdyż niedługo później dochodzi do tragedii, o której informuje ją Iga - Klusek w wyniku wypadku traci wzrok. Równolegle Ola bezskutecznie namawia Mariusza, by zawalczył o swoje dobre imię, ten jednak wybiera ucieczkę w alkohol, a Olszewska ostrzega prawniczkę, że afera z Czerskim może zaszkodzić jej reputacji. Tymczasem do dawnych problemów wraca sprawa Alana Novaka, który ranny w więzieniu błaga byłą partnerkę o widzenie. W pensjonacie Hofferów sielanka Boskiej i Edwarda, którzy snują plany o ślubie, zostaje brutalnie przerwana przez szczerą rozmowę, która kończy się ich rozstaniem.
"Na Wspólnej" odc. 4172 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i tworząc nowe intrygi. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kluczowych momentów, warto zanotować datę premiery. Najnowszy, 4172 odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, a wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół. To właśnie dom przy tytułowej ulicy stał się ich wspólną przystanią, gdzie śledzimy losy splecionych ze sobą rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Serial udowadnia, że przyjaźń z dzieciństwa może przerodzić się w więź silniejszą niż więzy krwi, stając się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)