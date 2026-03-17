Na Wspólnej, odcinek 4182: Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek został zakażony gronkowcem. Groźba pozwu - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-03-17 20:10

Przed nami 4182. odcinek serialu „Na Wspólnej”, który przyniesie prawdziwy rollercoaster emocji! Nowa relacja Michała wzbudzi w Brygidzie ukłucie zazdrości, ale to w szpitalu rozegra się prawdziwy dramat. Walka o zdrowie Antka przybierze nieoczekiwany obrót, a w powietrzu zawiśnie groźba pozwu.

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Na pierwszy plan wysunęła się brawurowa kradzież 200 tysięcy złotych z kancelarii, którą na zlecenie Kaliny zrealizował Łukasz, a podejrzenia niesłusznie spadły na zszokowanego Darka. W domu Szulców zapanowała napięta atmosfera, gdy Wojtek przyjął pod swój dach ojca po przeszczepie, co wzbudziło niepokój Żanety. Radość zapanowała za to u Remigiusza, który odzyskał wzrok i cieszył się sielanką u boku Brygidy. Tę jednak szybko przerwała informacja o przeprowadzce jego rodziców do mieszkania obok, co skłoniło Remka do spontanicznej decyzji o zamieszkaniu z ukochaną. Jakie kolejne burze czekają teraz na bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4182 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Brygida dowiaduje się o nowej partnerce Michała, co wywołuje u niej ukłucie zazdrości. Chcąc pokazać, że jej życie również toczy się dalej, informuje Brzozowskiego, że mieszka z nią Klusek. Niestety, jej próba nawiązania bliższej relacji z Remkiem kończy się niepowodzeniem. Tymczasem romans Michała i Lucy kwitnie, choć mężczyzna czuje potrzebę przypomnienia kochance o zasadach ich układu. Wątki medyczne również nabierają dramatyzmu, gdy Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek po operacji serca został zakażony gronkowcem, a jego siostra grozi szpitalowi pozwem. Równolegle, zdezorientowana profesor Agier opuszcza swoje mieszkanie bez kurtki i na szczęście zostaje zauważona przez Ziębę, a Wojtek stanowczo odmawia pomocy narzeczonemu Andżeli w nielegalnym zdobyciu prawa jazdy, co prowadzi do ostrej kłótni.

"Na Wspólnej" odc. 4182 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów z ulicy Wspólnej. Nowe intrygi, dramaty i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Na szczęście oczekiwanie na kolejną porcję emocji dobiega końca, więc warto zanotować datę w kalendarzu. Najnowszy, 4182. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, która dała początek wielopokoleniowej wspólnocie zamieszkującej kamienicę przy tytułowej ulicy. Losy rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów to codzienne zmagania, miłości, zdrady i wzruszenia, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Za sukcesem produkcji i jej niesłabnącą popularnością stoi plejada znakomitych aktorów:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
