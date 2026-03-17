Na Wspólnej, odcinek 4182: Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek został zakażony gronkowcem. Groźba pozwu - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" z pewnością dostarczył fanom sporej dawki emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Na pierwszy plan wysunęła się brawurowa kradzież 200 tysięcy złotych z kancelarii, którą na zlecenie Kaliny zrealizował Łukasz, a podejrzenia niesłusznie spadły na zszokowanego Darka. W domu Szulców zapanowała napięta atmosfera, gdy Wojtek przyjął pod swój dach ojca po przeszczepie, co wzbudziło niepokój Żanety. Radość zapanowała za to u Remigiusza, który odzyskał wzrok i cieszył się sielanką u boku Brygidy. Tę jednak szybko przerwała informacja o przeprowadzce jego rodziców do mieszkania obok, co skłoniło Remka do spontanicznej decyzji o zamieszkaniu z ukochaną. Jakie kolejne burze czekają teraz na bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4182 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Brygida dowiaduje się o nowej partnerce Michała, co wywołuje u niej ukłucie zazdrości. Chcąc pokazać, że jej życie również toczy się dalej, informuje Brzozowskiego, że mieszka z nią Klusek. Niestety, jej próba nawiązania bliższej relacji z Remkiem kończy się niepowodzeniem. Tymczasem romans Michała i Lucy kwitnie, choć mężczyzna czuje potrzebę przypomnienia kochance o zasadach ich układu. Wątki medyczne również nabierają dramatyzmu, gdy Hoffer i Nalepa odkrywają, że Antek po operacji serca został zakażony gronkowcem, a jego siostra grozi szpitalowi pozwem. Równolegle, zdezorientowana profesor Agier opuszcza swoje mieszkanie bez kurtki i na szczęście zostaje zauważona przez Ziębę, a Wojtek stanowczo odmawia pomocy narzeczonemu Andżeli w nielegalnym zdobyciu prawa jazdy, co prowadzi do ostrej kłótni.

"Na Wspólnej" odc. 4182 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów z ulicy Wspólnej. Nowe intrygi, dramaty i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. Na szczęście oczekiwanie na kolejną porcję emocji dobiega końca, więc warto zanotować datę w kalendarzu. Najnowszy, 4182. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, która dała początek wielopokoleniowej wspólnocie zamieszkującej kamienicę przy tytułowej ulicy. Losy rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów to codzienne zmagania, miłości, zdrady i wzruszenia, z którymi widzowie mogą się utożsamiać. Za sukcesem produkcji i jej niesłabnącą popularnością stoi plejada znakomitych aktorów:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

20