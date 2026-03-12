Na Wspólnej, odcinek 4181: Łukasz okrada kancelarię, a oskarżenie o zuchwałą kradzież pada na Darka - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" dostarczył widzom mnóstwa emocji, rzucając bohaterów w wir poważnych kłopotów. Podczas gdy Jarek w samotności mierzył się z wizytą kuratorki w sprawie Juniora, Eliza zignorowała ostrzeżenia i w klubie uległa namiętnemu pocałunkowi z Wichrowskim. Równie napięta atmosfera panowała u Krystyny, która musiała tłumaczyć się córce z butelki koniaku schowanej w sypialni. W szpitalu Kamil walczył o zdrowie Antka, mierząc się z groźbami jego siostry, a Damian Cieślik przeżywał medialną burzę, którą dodatkowo skomplikowała kradzież jego telefonu przez podstępną dziennikarkę. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnych wydarzeniach?

"Na Wspólnej" odc. 4181 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Łukasz, działając na zlecenie Kaliny, dokonuje kradzieży 200 tysięcy złotych z kancelarii. Zakościelny natychmiast kieruje swoje podejrzenia na niedawno zwolnionego Darka, który jest kompletnie zaskoczony tak poważnym oskarżeniem. W tym samym czasie Wojtek dowiaduje się, że jego ojciec po przeszczepie nerki potrzebuje pilnej opieki, więc Szulc postanawia przyjąć Juliusza pod swój dach. Choć Ludwiś jest zachwycony, Żaneta wyraża swoje obawy, uważając teścia za obcą osobę, a jej słowa przypadkowo docierają do samego zainteresowanego. Równocześnie Remigiusz po operacji odzyskuje wzrok i z radością spogląda na Brygidę, ciesząc się także nowym, życzliwym podejściem matki do jego partnerki. Niestety, sielankę psuje wiadomość, że rodzice zamieszkają tuż obok, co skłania go do podjęcia impulsywnej decyzji o przeprowadzce do zszokowanej Brygidy.

"Na Wspólnej" odc. 4181 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocjonalnych zwrotów akcji. Najnowsze wydarzenia w życiu bohaterów z ulicy Wspólnej z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić dalszych losów swoich ulubionych postaci, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Nowy, 4181. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości w domach milionów widzów. Jego siłą jest historia o przyjaźni zrodzonej w domu dziecka, która stała się fundamentem dla wielopokoleniowej wspólnoty. Śledzimy codzienne zmagania, radości i dramaty rodzin Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich, zżywająjc się z nimi jak z własnymi sąsiadami. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)