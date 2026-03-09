Na Wspólnej, odcinek 4178: Damian staje twarzą w twarz ze swoim prześladowcą. Krupski grozi mu poważnymi konsekwencjami - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatni odcinek "Na Wspólnej" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając bohaterów w wir kolejnych intryg i życiowych dylematów. Byliśmy świadkami skomplikowanej relacji Brygidy i Remka, w której szczere uczucia mieszały się z manipulacjami matki chłopaka oraz jego własnym, bolesnym wyznaniem o kłamstwie. Równie gorąco było u Żbika, który odreagowując złość na siłowni, wplątał się w bójkę, a całe zdarzenie doprowadziło do tego, że Czerski poznał prawdę o machinacjach Kaliny. Zdeterminowany Darek nie zamierzał czekać i od razu przygotował przeciwko niej pozew o zniesławienie. W tle tych dramatycznych wydarzeń rodzina postanowiła natomiast wziąć sprawy w swoje ręce, próbując na nowo połączyć Edka z Boską po ich nagłym rozstaniu. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, a napięcie wyraźnie wzrosło.
"Na Wspólnej" odc. 4178 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie Juniorowi spore wyzwania w relacji z Idą, która jest rozczarowana jego brakiem przygotowania do szkolnego przedstawienia. Chłopak nie przyznaje się, jak wielki stres wiąże się dla niego z występem na scenie, co dodatkowo komplikuje sytuację. Podczas treningu Bartek próbuje go namówić na szczerą rozmowę, jednak w domu Junior całą swoją frustrację wyładowuje na ojcu, który stara się jedynie pomóc mu w sprawach sercowych. Równocześnie na komendzie śledztwo w sprawie Krupskiego nabiera tempa, gdy jego kochanka wreszcie decyduje się przerwać milczenie i złożyć zeznania. Wątki osobiste i kryminalne przeplatają się, gdy Damian staje twarzą w twarz ze swoim prześladowcą, a u Hofferów na wsi rozgrywa się misterny plan zwabienia Edwarda i Teresy do pensjonatu, gdzie Leśniewski ma zamiar się oświadczyć.
"Na Wspólnej" odc. 4178 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków, które trzymają w napięciu od kilku odcinków. Zbliżająca się emisja z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań, ale też otworzy zupełnie nowe rozdziały w życiu bohaterów. Aby nie przegapić żadnego z kluczowych momentów, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery. Najnowszy, 4178. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, która stała się fundamentem wspólnoty mieszkającej przy tytułowej ulicy. Śledzimy losy wielopokoleniowych rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich, których codzienne radości i troski niezmiennie poruszają i angażują. To opowieść o tym, jak wsparcie bliskich pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile. W serialu występują między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)