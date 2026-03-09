Farma 5, odcinek 16: Nowy Farmer Tygodnia i ryzykowna zmiana władzy. Czy wreszcie będzie czysta gra?

Podsumowanie rządów Rolanda w 16. odcinku "Farmy"

Siostry Krawczyńskie wrócą na Farmę, by podsumować tydzień pracy Rolanda jako Farmera Tygodnia. Uczestnicy będą musieli ocenić jego decyzje i sposób zarządzania gospodarstwem. Sam Roland stanie też przed zadaniem wyznaczenia swojego zastępcy. Nie zabraknie jednak niespodzianek – decyzje i komentarze farmerów wywołają gorącą dyskusję, a między niektórymi uczestnikami dojdzie do ostrej wymiany zdań.

Sojusze i strategia gry

Na Farmie wciąż wyraźnie widać podziały. Karolina i Lamia trzymają się razem i próbują wciągnąć do swojego obozu jednego z nowych uczestników, nazywanego przez innych „Wikingiem”. Podczas rozmowy z Henrykiem tłumaczą, jak wygląda układ sił w gospodarstwie i liczą, że uda im się zbudować silniejszy sojusz.

Wśród napiętej atmosfery pojawi się też wątek lżejszy. Aksel zacznie interesować się jedną z Farmerek, a Karolina postanowi wcielić się w rolę swatki. Czy z tej historii może narodzić się coś więcej? Na razie jednak większość uczestników skupia się przede wszystkim na walce o przetrwanie w programie.

Decyzja nowego przywódcy

Nowy Farmer Tygodnia będzie musiał wskazać pierwszą osobę, która dobierze sobie przeciwnika do pojedynku. W tej sytuacji ogromne znaczenie może mieć głód i wizja kosza pełnego jedzenia.

Na Farmie ponownie powróci też temat niedodojonych krów, który wcześniej wywoływał sporo emocji. Czy nowy lider zdecyduje się wyciągnąć konsekwencje wobec winnych?

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.