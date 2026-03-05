Farma 5, odcinek 14: Dwóch nowych uczestników wchodzi do gry. „Wikingowie” wywołają zamieszanie na farmie

Życie na Farmie z dnia na dzień staje się coraz trudniejsze. Trzy tygodnie pracy od świtu do zmierzchu, skromne warunki i ciągła rywalizacja o przetrwanie zaczynają poważnie odbijać się na kondycji uczestników. Zmęczenie nie jest już chwilowe — staje się codziennością.

– „Dzisiejszy poranek był ciężki, bo ja już czuję zmęczenie przez ostatnie dni. Te zadania, bicie gwoździ… Kości już takie obolałe” – przyznaje Łukasz.

Pod tym względem farmerzy są zgodni, organizm coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Jakby tego było mało, nie minie nawet dzień od uzupełnienia zapasów, a na Farmie znów zacznie brakować jedzenia. Zwierzęta wykorzystają chwilę nieuwagi i dobiorą się do zapasów, co tylko pogłębi chaos i frustrację wśród uczestników.

Na Farmie pojawiają się „wikingowie”

W momencie, gdy farmerzy czekają na odbiór budowlany stodoły, na gospodarstwie pojawiają się dwaj nowi uczestnicy. Ich wejście natychmiast przyciąga uwagę wszystkich.

– „Trafiły się tutaj dwa byki, nabite!” – „Takie byki pewnie dużo muszą zeżreć” – „Tacy wikingowie!” – komentują uczestnicy.

Nowi uczestnicy szybko wzbudzają zainteresowanie, szczególnie wśród Farmerek. Panowie reagują jednak znacznie bardziej powściągliwie. Roland przyznaje nawet, że gdy zobaczył nowych graczy, poczuł się… jak dziecko.

To zadanie rozpali emocje w 14. odcinku "Farmy"

Sytuację dodatkowo podgrzewają siostry Krawczyńskie, które witają nowych uczestników prowokacyjnym komentarzem.

– „Nie ma to jak mała rywalizacja wielkich przyjaciół z więzienia…”

Słowa te natychmiast elektryzują atmosferę na Farmie. Czy to tylko żart, czy zapowiedź ostrej rywalizacji, która dopiero się rozpoczyna? Pojawienie się nowych uczestników szybko wywołuje napięcia między kobietami a mężczyznami. Zachwyt części Farmerek i wyraźna rezerwa panów sprawiają, że w grupie zaczynają pojawiać się kolejne podziały. Dodatkowo emocje podgrzeje niespodzianka w Domku Farmera, która zostanie zdemaskowana. A zbliżający się pojedynek przypomni wszystkim uczestnikom, że na Farmie nie ma miejsca na sentymenty.

Czy nowi uczestnicy staną się wsparciem dla zmęczonej grupy, czy raczej zapoczątkują prawdziwą walkę o przetrwanie?

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Polsatu. Emisja od poniedziałku do czwartku odbywa się o godzinie 20:30, natomiast w piątki program startuje o 19:55.