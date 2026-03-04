Na Wspólnej, odcinek 4176: Zakościelny wyrzuca Darka z pracy i rodziny! Kalina rujnuje Żbikowi życie - ZDJĘCIA

Spis treści
Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli narzekać na brak emocji w ostatnim odcinku, który obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Byliśmy świadkami szokującej intrygi Kaliny, która po rzekomym upadku ze schodów zaaranżowała scenę poronienia, wylewając na siebie krew z fiolki. Jej plan powiódł się doskonale, a załamany Tadeusz uwierzył w tragiczną stratę dziecka. Równie gorąco zrobiło się u Elizy, która dręczona wyrzutami sumienia po pocałunku z trenerem syna, uciekła z Juniorem do Warszawy. Jakby tego było mało, jej sekret poznała Sylwia, a na oddziale Kamila pojawił się były chłopak Łucji, który wzbudził niemałe zainteresowanie. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: jakie kolejne zawirowania losu czekają na bohaterów?
"Na Wspólnej" odc. 4176 - streszczenie
Po domniemanym poronieniu Kalina pogrąża się w głębokiej rozpaczy, prowokując otoczenie i obarczając się winą za nieszczęście. Jednak Tadek i Andrzej szybko przekonują ją, że jedynym odpowiedzialnym za tę tragedię jest Darek. Pragnący zemsty Tadeusz nie zamierza odpuścić bratu, a Zakościelny w porywie gniewu usuwa Żbika zarówno z kancelarii, jak i z życia rodzinnego. W jego niewinność wierzy już tylko Justyna. W tym samym czasie w domu Bergów świętowany jest sukces Juniora, który na rodzinne spotkanie zaprasza swojego trenera, Bartka. Ten, świeżo po zerwaniu z Sylwią, chętnie przyjmuje zaproszenie, co doprowadza Elizę do wściekłości, zwłaszcza że Bartek wyraźnie szuka jej bliskości. Z kolei Kamil Hoffer przygotowuje się do skomplikowanej operacji Antka, dawnej miłości Łucji. Mimo obaw siostry pacjenta i profesor Agier, zabieg kończy się pomyślnie, ale po powrocie do domu Kamila czeka szok, gdy Krystyna myli go z Antkiem.
"Na Wspólnej" odc. 4176 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły życiem głównych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada jeszcze więcej emocji, zwłaszcza w wątku Kaliny i Darka, a także nieoczekiwane zwroty akcji w domu Hofferów. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnych perypetii postaci z ulicy Wspólnej, mamy dobre wiadomości. Premierowy odcinek 4176 serialu "Na Wspólnej" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię grupy przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To właśnie tam śledzimy codzienne zmagania, radości i dramaty rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Produkcja udowadnia, że przyjaźń z dzieciństwa potrafi przetrwać każdą próbę, stając się fundamentem silniejszym niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)