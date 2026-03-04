Na Wspólnej, odcinek 4176: Zakościelny wyrzuca Darka z pracy i rodziny! Kalina rujnuje Żbikowi życie - ZDJĘCIA

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli narzekać na brak emocji w ostatnim odcinku, który obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Byliśmy świadkami szokującej intrygi Kaliny, która po rzekomym upadku ze schodów zaaranżowała scenę poronienia, wylewając na siebie krew z fiolki. Jej plan powiódł się doskonale, a załamany Tadeusz uwierzył w tragiczną stratę dziecka. Równie gorąco zrobiło się u Elizy, która dręczona wyrzutami sumienia po pocałunku z trenerem syna, uciekła z Juniorem do Warszawy. Jakby tego było mało, jej sekret poznała Sylwia, a na oddziale Kamila pojawił się były chłopak Łucji, który wzbudził niemałe zainteresowanie. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: jakie kolejne zawirowania losu czekają na bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4176 - streszczenie

Po domniemanym poronieniu Kalina pogrąża się w głębokiej rozpaczy, prowokując otoczenie i obarczając się winą za nieszczęście. Jednak Tadek i Andrzej szybko przekonują ją, że jedynym odpowiedzialnym za tę tragedię jest Darek. Pragnący zemsty Tadeusz nie zamierza odpuścić bratu, a Zakościelny w porywie gniewu usuwa Żbika zarówno z kancelarii, jak i z życia rodzinnego. W jego niewinność wierzy już tylko Justyna. W tym samym czasie w domu Bergów świętowany jest sukces Juniora, który na rodzinne spotkanie zaprasza swojego trenera, Bartka. Ten, świeżo po zerwaniu z Sylwią, chętnie przyjmuje zaproszenie, co doprowadza Elizę do wściekłości, zwłaszcza że Bartek wyraźnie szuka jej bliskości. Z kolei Kamil Hoffer przygotowuje się do skomplikowanej operacji Antka, dawnej miłości Łucji. Mimo obaw siostry pacjenta i profesor Agier, zabieg kończy się pomyślnie, ale po powrocie do domu Kamila czeka szok, gdy Krystyna myli go z Antkiem.

"Na Wspólnej" odc. 4176 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły życiem głównych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada jeszcze więcej emocji, zwłaszcza w wątku Kaliny i Darka, a także nieoczekiwane zwroty akcji w domu Hofferów. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnych perypetii postaci z ulicy Wspólnej, mamy dobre wiadomości. Premierowy odcinek 4176 serialu "Na Wspólnej" będzie można obejrzeć w poniedziałek, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię grupy przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To właśnie tam śledzimy codzienne zmagania, radości i dramaty rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Produkcja udowadnia, że przyjaźń z dzieciństwa potrafi przetrwać każdą próbę, stając się fundamentem silniejszym niż więzy krwi. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)