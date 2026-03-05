Pierwsza miłość, odcinek 4178: Marysia w ciąży z Kacprem?! Zacznie nalegać na dziecko - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4178 - środa, 19.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4178 odcinku „Pierwsza miłość” Marysia zostanie postawiona w wyjątkowo trudnej sytuacji. Kacper zaskoczy ją propozycją, by spróbowali razem mieć dziecko. Dla Marysi będzie to szok i początkowo zbyje temat jako żart.

Marysia będzie w ciąży z Kacprem?

Uwagę Marysi pochłonie jednak Julka (Dąbrówka Kruk), która niebawem obchodzi swoje 16. urodziny. Dziewczynka zacznie zadawać pytania o swojego biologicznego ojca, co dodatkowo skomplikuje sprawę. Z jednej strony Nowaczyk zacznie nalegać na dziecko, z drugiej strony Marysia ma już córkę, którą musi się zająć i która może sprawić kłopoty.

Powrót Pawła skomplikuje plany Marysi i Kacpra?

Marysia jednak nie będzie mogła całkowicie zignorować Kacpra. W 4178 odcinku „Pierwsza miłość” poprzez pytania Marysi, pojawi się wątek powrotu Pawła Krzyżanowskiego (Mateusz Kościukiewicz), dawnego męża Marysi i ojca Julki. Po 13 latach nieobecności Paweł zostanie odnaleziony przez Janka Stańczuka (Maciej Mikołajczyk) w więzieniu w Kolumbii. To odkrycie wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu Marysi, jej spokój i małżeńskie szczęście z Kacprem zostanie wystawione na poważną próbę.

Powrót Pawła przypomni Marysi bolesną przeszłość, a widzowie w 4178 odcinku „Pierwsza miłość” będą mogli śledzić, jak Marysia będzie musiała pogodzić swoje dawne uczucia z aktualnym związkiem i odpowiedzialnością wobec Julki. To może zniweczyć wszelkie plany ciąży i zniszczyć marzenia Kacpra o dziecku.