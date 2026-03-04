Pierwsza miłość, odcinek 4172: Psychol Mateusz ojcem dziecka Emilki? Będzie zdruzgotana, że zaszła z nim w ciążę! - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę dramatycznych wydarzeń. Zły nastrój Emilki, spowodowany ochłodzeniem jej relacji z Fryderykiem, stał się pożywką dla plotek w fabryce, gdzie nikt nie domyślał się prawdziwej, mrocznej przyczyny jej stanu. Równocześnie Borys, próbując zaimponować ojcu, walczył o przetrwanie swojego klubu Iskra, a znalezione przez niego rozwiązanie problemów okazało się niezwykle trudne do wdrożenia. Jednak to w więzieniu napięcie sięgnęło zenitu, gdy wybuchł bunt pod wodzą Krasnego. W całym tym chaosie to właśnie Ilona znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, została zakładniczką. Po tak dramatycznym finale trudno nie zastanawiać się, w jakim kierunku potoczą się teraz losy bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4172 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Alan, próbując naprawić swoje relacje z Mikołajem i Kostkiem, zabiera ich do planetarium. Niestety, w pełni skupiony na synach, nie zauważa, jak bardzo oddala się od niego Iga, która z coraz większym zainteresowaniem spogląda w stronę Jamesa. Tymczasem w więzieniu sytuacja staje się dramatyczna, gdy bunt osadzonych przybiera na sile, a Bartek, stając w obronie Ilony, sam staje się celem agresji. Z kolei Łukasz obiera zupełnie inną strategię przetrwania, decydując się na sojusz z prowodyrem zamieszek. Równie wielkie emocje czekają na widzów w wątku Emilki, która po prośbie o test ciążowy wyjawia Marcie swoją największą obawę – ojcem dziecka może być Mateusz, który wcześniej dopuścił się na niej napaści na tle seksualnym.

"Pierwsza miłość" odc. 4172 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i rodząc kolejne. Na szczęście na premierę nie trzeba będzie długo czekać, aby przekonać się, jakie decyzje podejmą postacie w obliczu nowych wyzwań. Najnowszy, 4172. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, a jego akcja umiejętnie przeplata losy mieszkańców tętniącego życiem Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja słynie z dynamicznej fabuły, w której wątki miłosne i dramatyczne łączą się z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)