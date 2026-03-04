Pierwsza miłość, odcinek 4172: Psychol Mateusz ojcem dziecka Emilki? Będzie zdruzgotana, że zaszła z nim w ciążę! - ZDJĘCIA

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę dramatycznych wydarzeń. Zły nastrój Emilki, spowodowany ochłodzeniem jej relacji z Fryderykiem, stał się pożywką dla plotek w fabryce, gdzie nikt nie domyślał się prawdziwej, mrocznej przyczyny jej stanu. Równocześnie Borys, próbując zaimponować ojcu, walczył o przetrwanie swojego klubu Iskra, a znalezione przez niego rozwiązanie problemów okazało się niezwykle trudne do wdrożenia. Jednak to w więzieniu napięcie sięgnęło zenitu, gdy wybuchł bunt pod wodzą Krasnego. W całym tym chaosie to właśnie Ilona znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, została zakładniczką. Po tak dramatycznym finale trudno nie zastanawiać się, w jakim kierunku potoczą się teraz losy bohaterów.
"Pierwsza miłość" odc. 4172 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Alan, próbując naprawić swoje relacje z Mikołajem i Kostkiem, zabiera ich do planetarium. Niestety, w pełni skupiony na synach, nie zauważa, jak bardzo oddala się od niego Iga, która z coraz większym zainteresowaniem spogląda w stronę Jamesa. Tymczasem w więzieniu sytuacja staje się dramatyczna, gdy bunt osadzonych przybiera na sile, a Bartek, stając w obronie Ilony, sam staje się celem agresji. Z kolei Łukasz obiera zupełnie inną strategię przetrwania, decydując się na sojusz z prowodyrem zamieszek. Równie wielkie emocje czekają na widzów w wątku Emilki, która po prośbie o test ciążowy wyjawia Marcie swoją największą obawę – ojcem dziecka może być Mateusz, który wcześniej dopuścił się na niej napaści na tle seksualnym.
"Pierwsza miłość" odc. 4172 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i rodząc kolejne. Na szczęście na premierę nie trzeba będzie długo czekać, aby przekonać się, jakie decyzje podejmą postacie w obliczu nowych wyzwań. Najnowszy, 4172. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, a jego akcja umiejętnie przeplata losy mieszkańców tętniącego życiem Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja słynie z dynamicznej fabuły, w której wątki miłosne i dramatyczne łączą się z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)