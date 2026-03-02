Pierwsza miłość. Bartek w końcu wyjdzie z więzienia. Odzyska Emilkę, która jest w ciąży i spodziewa się dziecka Mateusza? - ZDJĘCIA

Dramatyczne wydarzenia w więzieniu w "Pierwszej miłości"

Zanim Bartek odzyska wolność, przejdzie przez prawdziwe piekło. W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" w zakładzie karnym wybuchnie brutalny bunt. Marta natrafi na artykuł o zamieszkach w Sławnie i na zdjęciu rozpozna Łukasza, który wkrótce pojawi się również w wątku więziennym.

Za kratami prowodyrem zamieszek okaże się niebezpieczny Krasny. To właśnie on podjudzi osadzonych do eskalacji przemocy. Bartek zwróci jego uwagę, co szybko postawi go w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Gdy więźniowie wezmą jako zakładniczkę Ilonę, sytuacja wymknie się spod kontroli. Miedzianowski, chcąc ją ochronić, sam stanie się obiektem ataku. Dyrektor i strażnicy, mimo podglądu monitoringu, nie będą w stanie szybko zareagować. W cieniu buntu Łukasz zajmie strategiczną pozycję u boku Krasnego, a Bartek będzie musiał walczyć o przetrwanie. To doświadczenie stanie się dla niego ostatecznym testem przed wyjściem na wolność.

Kiedy Bartek w "Pierwszej miłości" dowie się o ciąży Emilki?

W tym samym czasie życie Emilki wywróci się do góry nogami. Już w 4171 odcinku "Pierwszej miłości" jej złe samopoczucie i ochłodzenie relacji z Fryderykiem (Andrzej Kłak) staną się powodem plotek w fabryce. Pracownice zaczną łączyć jej stan z rychłym powrotem Bartka z więzienia, podejrzewając wyrzuty sumienia. Prawda okaże się jednak znacznie bardziej przerażająca.

W 4172 odcinku Emilka, coraz bardziej zaniepokojona objawami, poprosi Martę (Honorata Witańska) o pomoc i test ciążowy. W szczerej rozmowie wyzna swój największy lęk, że dziecko może być Mateusza Stika, który porwał ją i przetrzymywał w jaskini, zmuszając do życia w chorej iluzji rodziny.

W 4173 odcinku "Pierwszej miłości" jej obawy się potwierdzą. Emilka będzie załamana i pojedzie z Martą na badania. Test ciążowy znajdzie Śmiałek (Paweł Okoński) i skonfrontuje Fryderyka, który dopiero wtedy dowie się, że Emilia spodziewa się dziecka. Wkrótce prawda wyjdzie na jaw, to Mateusz będzie ojcem. Dla Emilki ciąża stanie się bolesnym przypomnieniem traumy, z której dopiero zaczęła się podnosić.

Bartek w "Pierwszej miłości" w marcu wyjdzie na wolność i zawalczy o Emilkę!

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości", gdy Bartek w końcu opuści więzienne mury, będzie miał jeden cel – odzyskać Emilkę i odbudować rodzinę. Nie będzie jednak wiedział, że sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Emilka znajdzie w Fryderyku bezpieczną przystań po koszmarze z Mateuszem, ale jej spokój nie potrwa długo.

Mężczyzna będzie gotów walczyć o byłą żonę, mimo że ta będzie spodziewać się dziecka innego mężczyzny. Problem w tym, że miejsce Bartka u boku Emilki zajmie już ktoś inny. A choć kobiecie będzie się wydawało, że wreszcie spotkała właściwego partnera, nowy związek przyniesie kolejne tajemnice.

Czy Bartek zaakceptuje ciążę Emilki i spróbuje wychować dziecko swojego największego wroga? Czy powrót z więzienia okaże się dla niego początkiem nowej szansy, czy raczej kolejnym dramatem? Wiosenne odcinki „Pierwszej miłości” przyniosą odpowiedzi i kolejne zwroty akcji.

