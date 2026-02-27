Pierwsza miłość, odcinek 4173: Emilka w ciąży z psycholem Mateuszem! Będzie wiedziała, że to dziecko Sitka

"Pierwsza miłość" odcinek 4173 - piątek, 12.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Emilka w ciąży z psycholem Mateuszem! Tego jeszcze w "Pierwszej miłości" nie było. Dziecko będzie owocem piekła, które Stik zgotował córce Śmiałka (Paweł Okoński). Kryminalista, który od lat węszy za próbą "usidlenia" Emilki porwał ją do pułapki, gdzie kazał kobiecie bawić się w rodzinę. Na szczęście łaskawie wypuścił małego Norberta, synka Emilki, ale jej nie dał spokoju do samego końca. Kazał kobiecie spać z nim w jednym łóżku, a potem bił ją i wmuszał jedzenie. To jednak nie wszystko, bo kulminacją szokujących wydarzeń był ustawiony ślub, na który Stik zaprosił bliskich pokrzywdzonej. Zrobił streama z ceremonii, podczas której wygłaszał przemowy i zachowywał się jak opętany. Planował otruć Emilkę winem, ale w ostatniej chwili do jaskini wpadł Fryderyk (Andrzej Kłak) i policja.

Emilka dowie się o ciąży w "Pierwsza miłość". To Mateusz jest ojcem!

Odkąd Emilka wyrwała się z koszmaru, miała postawić na uczucie i życie z Fryderykiem. Jednak to nie będzie takie proste, bo biznesmen oddali się od kobiety, atmosfera między nimi znacząco się ochłodzi. Największy szok dopiero nadchodzi. Już w 4172 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka poczuje, że coś jest nie tak. Jest osłabiona, kiepsko się czuje i pomyśli o jednym...

To Marta wesprze przyjaciółkę i to właśnie ona załatwi Emilce test ciążowy. Szybko wyjdzie na jaw, że Emilka faktycznie spodziewa się dziecka! Córka Śmiałka niemal od razu umówi się na badania, a test ciążowy znajdzie Marian. Senior pomyśli, że to dziecko Fryderyka, ale niestety prawda jest inna.

Psychol Mateusz ojcem dziecka Emilki

Już w 4173 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka będzie wiedziała, że to Mateusz Stik jest ojcem jej dziecka. To nie będą dywagacje i domysły. Emilka najlepiej wie, do czego doszło w jaskini... Już niebawem w "Pierwszej miłości" ruszy wątek ciąży Emilki. Urodzi dziecko psychola i jednocześnie swojego najbardziej znienawidzonego wroga?