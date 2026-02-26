Pierwsza miłość, odcinek 4168: Błąd Elizy przynosi fatalne skutki. Darek zabiera Borysa w podróż bez powrotu - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom potężnej dawki emocji, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Eliza stanęła przed niezwykle trudnym wyborem, ostatecznie decydując się zadenuncjować męża na policji, jednak zrobiła to dopiero po tym, jak Borys trafił na zabieg oddania szpiku jej córce, nieświadoma tego, co tak naprawdę czekało ją na komisariacie. W tym samym czasie Bartek, przebywający w więzieniu, rozpoznał groźnego przestępcę wśród nowo przybyłych osadzonych, którzy wcześniej wywołali krwawy bunt. W kontraście do tych mrocznych wydarzeń, Emilka rozkwitła, pozbywając się rzeczy Bartka i inspirując koleżanki do czerpania z życia. Jej nowa, odważna postawa w sferze miłosnej zadziwiła wszystkich, a zwłaszcza Fryderyka. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Pierwsza miłość" odc. 4168 - streszczenie

Rywalizacja między Kingą a Lilką o serce Janka wchodzi w nową fazę. Matka Poli ma nadzieję wykorzystać swoją córkę jako atut w tej miłosnej grze, licząc na zdobycie przewagi. Janek jednak całkowicie odmieni sytuację, gdy na antenie radia podzieli się z słuchaczami informacją, która zszokuje obie kobiety. Wątek Emilki również nabiera tempa, gdy Fryderyk zaczyna ją konsekwentnie unikać, ignorując telefony i nie pojawiając się w pracy. Mimo zawodu, dziewczyna podejmuje mocne postanowienie, że już nigdy nie uroni łzy z powodu mężczyzny, choć jej ojciec wciąż liczy na jej powrót do Bartka. Tymczasem błąd Elizy pociąga za sobą poważne konsekwencje, a Darek wyrusza z Borysem w podróż bez powrotu, jednak po drodze jego plany mogą ulec zmianie.

"Pierwsza miłość" odc. 4168 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalszy ciąg wydarzeń. Skomplikowane relacje bohaterów i niespodziewane zwroty akcji to coś, co przyciąga widzów przed ekrany od lat. Aby nie przegapić najnowszych perypetii postaci, warto zanotować sobie datę premiery. Premierowa emisja odcinka 4168. serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 5 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach. Widzowie śledzą losy bohaterów rozgrywające się w dynamicznym Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, gdzie miłosne uniesienia przeplatają się z wątkami sensacyjnymi i komediowymi. Serial odważnie porusza także istotne problemy społeczne, dzięki czemu zyskuje na autentyczności. Ta wyjątkowa mieszanka sprawia, że przygody Marysi, Kingi i ich przyjaciół od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)