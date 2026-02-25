Pierwsza miłość, odcinek 4167: Eliza idzie na policję, by pogrążyć męża, nie wiedząc, co czeka ją na komisariacie - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu „Pierwsza miłość” mocno namieszały w życiu ulubionych postaci, zostawiając nas w ogromnym napięciu. Emilka po traumie związanej ze Stikiem wróciła do pracy, gdzie powitano ją jak bohaterkę, choć radość przyćmił fakt, że Fryderyk nie chciał upubliczniać ich związku. W tym samym czasie Bolesław zlecił Darkowi pozbycie się Borysa zaraz po przeszczepie szpiku, nie wiedząc, że ich rozmowę potajemnie nagrała czujna Eliza. Jakby tego było mało, Krystian zupełnie zignorował rady Ewy i, ku jej rozpaczy, oświadczył się Reterskiej. Tyle zwrotów akcji w jednym odcinku! Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnych odsłonach serialu?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4167 - streszczenie

Eliza waha się, czy ostrzec Borysa przed niecnym planem Bolesława, jednak ostatecznie rezygnuje z tego pomysłu, mając na uwadze, że chłopak ma być dawcą szpiku dla jej córki. Kiedy Borys zostaje zabrany na zabieg, kobieta postanawia działać i z nagraniem kompromitującym męża udaje się na policję. Nie jest jednak świadoma, jaka niespodzianka czeka ją na komisariacie. W tym samym czasie do warszawskiego więzienia, gdzie przebywa Bartek, trafia grupa niebezpiecznych przestępców, którzy wcześniej wywołali krwawy bunt. Wśród nowych osadzonych Bartek rozpoznaje znajomą twarz, co zwiastuje kłopoty. Tymczasem Emilka przeżywa prawdziwy rozkwit, pozbywając się pamiątek po Bartku, nadrabiając zaległości towarzyskie i odważnie wkraczając w nowe relacje miłosne, czym zaskakuje wszystkich, a zwłaszcza Fryderyka.

"Pierwsza miłość" odc. 4167 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują dalszego rozwoju wydarzeń i odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans przed telewizorem. Wszystkiego dowiemy się już niebawem, śledząc losy ulubionych postaci. Premierowa emisja 4167. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od lat gości na ekranach polskich telewidzów, niezmiennie przyciągając przed telewizory rzesze fanów. Akcja serialu, osadzona we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, zgrabnie łączy w sobie wątki miłosne, komediowe, a nawet sensacyjne. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że losy bohaterów stają się jeszcze bliższe sercom widzów. To właśnie ta różnorodność sprawia, że od ponad dwóch dekad śledzimy perypetie Marysi i jej przyjaciół. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)