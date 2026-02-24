Pierwsza miłość, odcinek 4165: Przyparta do muru Lilka przyznaje się do winy i składa Jankowi zaskakującą propozycję - ZDJĘCIA

W serialu "Pierwsza miłość" emocje ostatnio sięgają zenitu, a poprzedni odcinek tylko podgrzał atmosferę. Janek podjął w końcu decyzję o rozmowie z Kingą, ale na jego drodze stanęli jej przyjaciele, gotowi bronić jej za wszelką cenę. Równie skomplikowanie zrobiło się u Igi, która zaintrygowana milczeniem Jamesa, finalnie doczekała się spotkania, podczas którego między nimi mocno zaiskrzyło. Tymczasem w Wadlewie pojawiła się była żona Jurka, Adelajda, której wizyta i rzekoma potrzeba pomocy skomplikowały jego relacje z Adrianną. Jak się okazało, kobieta miała w tym swój ukryty cel, podobnie jak Lilka, która liczyła, że Stańczuk chwyci jej przynętę. Wygląda na to, że wiele wątków czeka na swoje rozwiązanie, co zatem wydarzy się wkrótce?

"Pierwsza miłość" odc. 4165 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie wiele emocji podczas przyjęcia urodzinowego Ewy w Barbarianie. Niestety, atmosfera będzie daleka od świątecznej, ponieważ gościom nie dopiszą humory. Oskar i Kalina, mimo że starają się zachować pozory, są świeżo po kłótni, a pojawienie się Krystiana z Łucją wywoła niezadowolenie wśród większości zebranych. Jakby tego było mało, sama solenizantka przypadkowo dokona szokującego odkrycia. W międzyczasie Janek przyciśnie Lilkę do muru, zmuszając ją do wyznania całej prawdy. Zdesperowana kobieta zaproponuje oczyszczenie Kingi z zarzutów, licząc na drugą szansę w ich związku, jednak jej wysiłki pójdą na marne. Tymczasem romantyczny wieczór Ady i Jurka zostanie przerwany przez jego byłą żonę, która, zasłaniając się stresem przed występem w talk show, poprosi go o wsparcie, co wzbudzi podejrzenia jego nowej partnerki.

"Pierwsza miłość" odc. 4165 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują rozwiązania napiętych sytuacji i dalszego rozwoju intrygujących wątków. Czy Ewa poradzi sobie z nowo odkrytą prawdą? Jakie będą dalsze losy Lilki po odrzuceniu przez Janka? Widzowie, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania, powinni zarezerwować sobie czas w nadchodzącym tygodniu. Premierowa emisja 4165 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 2 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zdobywając serca kolejnych pokoleń widzów. Jego siłą jest niezwykłe połączenie codziennych perypetii mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa z wątkami, które mrożą krew w żyłach. Obok miłosnych uniesień i bolesnych rozstań, twórcy serwują nam historie pełne humoru, sensacji, a nawet kryminalnych zagadek, nie bojąc się przy tym poruszać ważnych problemów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi, Kingi i pozostałych bohaterów są nam tak bliskie. W serialu występują m.in.:

