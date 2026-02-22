Pierwsza miłość, odcinek 4168: Emilka porzucona przez Fryderyka. Za to, co zrobiła Bartkowi, zasłużyła na taki los - ZDJĘCIA

W 4168 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Fryderyk (Andrzej Kłak) zniknie z życia Emilki (Anna Ilczuk), której zachowanie wyda mu się coraz bardziej podejrzane! Dlaczego kochanek tak nagle ją zostawi? Walczył, żeby ją odnaleźć i uratować przed Mateuszem Stikiem (Lesław Żurek), a teraz porzuci Emilkę, kiedy ta zacznie planować ich wspólne życie! Nie tylko wyjazd na długi urlop. "Król dżemu" z Wadlewa zwyczajnie się ulotni, a Emilka zostanie sama. Zupełnie jakby dopadła ją karma za to, co zrobiła Bartkowi (Rafał Kwietniewski), który siedzi w więzieniu, bo chciał bronić ukochanej.

Szokujące rozstanie Emilki i Fryderyka w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" będzie konsekwencją zbyt pochopnych decyzji, impulsywnego zachowania kobiety, która po tym, co przeżyła przez psychopatę Mateusza Stika postanowiła walczyć o swoje szczęście, żyć tak jak chce! Tyle że kochanek nie będzie wcale podzielał entuzjazmu Emilki, która oprócz "romantycznego" wyjazdu na urlop, zaplanuje także ich wspólną przyszłość. Dość szybko, zważywszy na fakt, że romansują ze sobą od niedawna, poza tym ona wciąż nie uporała się z traumą po koszmarze, jaki zgotował jej Mateusz. 

Fryderyk wystraszy się romansu z Emilką w 4168 odcinku "Pierwszej miłości"

Nie dość, że w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" Fryderyk dość sceptycznie przyjmie plany Emilki, która pójdzie o krok za daleko. Graff nie będzie nawet przypuszczał, że ukochana po dramatycznych przejściach będzie skłonna do życiowych deklaracji. "Król dżemu" z Wadlewa zwyczajnie wystraszy się, że romans z Emilką tak szybko przerodzi się w związek na zawsze! 

Tak będzie wyglądało rozstanie Emilki i Fryderyka w 4168 odcinku "Pierwszej miłości"

To dlatego po tym, co Graff usłyszy od Emilki już w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" porzuci ją, przestanie odbierać telefony, nie pojawia się nawet pracy. Nagłe zniknięcie Fryderyka będzie dla Emilki sygnałem, że źle ulokowała swoje uczucia. Zostawiła dla Fryderyka biednego Bartka, który odsiaduje w więzieniu wyrok za "napad" z bronią w ręku na stację paliw, ale boleśnie się rozczaruje.

Po nagłej ucieczce Fryderyka rozpacz Emilki zamieni się we wściekłość! Podejmie decyzję, że już nigdy więcej nie będzie płakała przez żadnego faceta, nie pozwoli, by jakiś mężczyzna ją skrzywdził, pogrywał sobie z jej miłością.

Czy porzucona Emilka w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" wróci do Bartka?

Tylko jedna osoba w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" ucieszy się z tego, że Fryderyk porzuci Emilkę - Marian Śmiałek (Paweł Okoński). Jej ojciec dojdzie do wniosku, że to zrządzanie losu, szansa na to, że jego córka się opamięta i wróci do Bartka! Tylko czy Miedzianowski będzie jeszcze tego chciał? Emilka podle go potraktowała, stracił rodzinę, kompletnie się rozsypał za kratami więzienia. Gdyby nie lekarka Ilona (Sylwia Gola), Bartek byłby nawet gotów na jakiś desperacki krok za murami więzienia. 

