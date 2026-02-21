Pierwsza miłość, odcinek 4162: Aresztowanie Kingi za porwanie córki Janka i Lilki. Uroiła sobie, że to zmarła Jaśminka - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4162 - środa, 25.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Zniknięcie Kingi i Poli w finale 4161 odcinka "Pierwszej miłości" i to, co Janek zastanie w mieszkaniu Lilki na pierwszy rzut oka będzie wyglądało właśnie jak porwanie dziecka! A zacznie się od tego, że była kochanka Stańczuka, która wszelkimi możliwymi sposobami chce go zdobyć, rozbić jego małżeństwo z Kingą, zaprosi rywalkę na rozmowę o tym, jak traktuje Polę. Dla Lilki stało się bowiem jasne, że żona Janka po śmierci swojej córeczki widzi w Poli zmarłą Jaśminkę.

Zniknięcie Kingi i Poli w 4161 odcinku "Pierwszej miłości"

- Obu nam zależy na Poli - zacznie Lilka.

- I Janku - wtrąci Kinga, była kochanka jej męża nie zaprzeczy.

- To jest moje dziecko nie twoje... - po tych słowach Lilki dojdzie do kolejnego spięcia, które będzie miało wstrząsający finał.

Bo kiedy do Janka dotrze, gdzie poszła Kinga, dopadną go złe przeczucia, że wydarzy się coś złego. Nie pomyli się. W mieszkaniu matki swojej córki zastanie tylko półprzytomną Lilkę. Kinga i Pola znikną... Stańczukowi od razu przez myśl przejdzie, że żona zabrała jego dziecko. Nie od razu porwanie?!

Nie przegap: Pierwsza miłość, odcinek 4168: Kinga wyjdzie z aresztu i wpadnie w ramiona Artura! Wróci do byłego męża, a Janek będzie z Lilką? - ZDJĘCIA

Janek wystawi Kingę policji po porwaniu Poli w 4162 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4162 odcinku "Pierwszej miłości" policja rozpocznie poszukiwania zaginionej Poli, a odurzona lekami Lilka trafi do szpitala. Bliscy Kingi nie uwierzą w to, że porwała córkę Janka, że byłaby do tego zdolna. Szczególnie Marysia (Aneta Zając) i Tomek (Oskar Wojciechowski). Jednak Janek nabierze wątpliwości co do winy Kingi.

Dlatego zwabi ją podstępem do domu, gdzie Kingę od razu aresztuje policja. Na szczęście Pola będzie cała, zdrowa i bezpieczna. Odnajdzie się, bo przecież Kinga zabierze ją tylko na spacer. Widząc w córce Janka ich zmarłe dziecko - Jaśminkę.

- Jest pani aresztowania pod zarzutem porwania dziecka!

- Jak porwania? Janek przecież ja bym nie porwała Jaśminy! - reakcji Kingi będzie świadczyła o tym, że kompletnie oszalała.

Lilka oskarży Kingę, że podała jej leki i zabrała córkę w w 4163 odcinku "Pierwszej miłości"

Po aresztowaniu Kingi w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" to od sądu będzie zależało, czy spędzi najbliższe trzy miesiące w więziennej celi. Przyjaciele zaczną walczyć jej wolność i wiarygodność. Tymczasem Lilka przekona Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by porwać Polę. Stańczuk jest rozczarowany żoną. Wtedy jednak usłyszy słowa, które zostawiają go z niepokojącym pytaniem o to, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki.

Tak w 4165 odcinku "Pierwszej miłości" prawda o porwaniu Poli wyjdzie na jaw

Czy intryga Lilki przeciwko Kindze wyjdzie na jaw? Czy Janek odkryje, że była kochanka wrobiła jego żonę w porwanie córki, by się jej pozbyć? Dopiero w 4165 odcinku "Pierwszej miłości" Stańczuk przyciśnie Lilkę do tego stopnia, że ta zmięknie i wyzna mu całą prawdę. Przysięgnie, że oczyści Kingę z zarzutów, jeśli Janek da im szansę. On jednak odmówi, nie pozostawi Lilce żadnych złudzeń, że kiedyś będą razem.