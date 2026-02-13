Pierwsza miłość, odcinek 4163: Kinga w więzieniu za porwanie córki Janka i Lilki. Tak ją wrobi kochanka męża! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4163 - czwartek, 26.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Intryga Kingi w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się bardzo skuteczna! Bez większego trudu zrobi z Kingi porywaczkę dzieci, zarzucając żonie Janka, że chciała zabrać jej córkę Polę. Czy Stańczuk wreszcie otworzy oczy i odkryje, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Lilki, jak była kochanka uknuła podstęp przeciwko jego żonie? Nie od razu, bo nadal będzie wierzył w szczere intencje Lilki, w to, że nie byłaby zdolna do tego, żeby w tak okrutny sposób pozbyć się Kingi.

Zobacz też: Pierwsza miłość, odcinek 4161: Kinga porwie córkę Janka? Znajdzie tylko odurzoną lekami Lilkę! To podstęp - ZDJĘCIA

Aresztowana Kinga spędzi trzy miesiące za kratkami? Decyzja sądu w 4163 odcinku "Pierwszej miłości"

Po zatrzymaniu Kingi przez policję los "porywaczki" będzie w rękach sądu, który w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" ma zdecydować o przedłużeniu aresztu na 3 miesiące. Przyjaciele zaczną walkę o wolność Kingi, dostarczenie policji i Jankowi dowodu, że ona jest niewinna.

Tymczasem przebiegła Lilka w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" przekona Janka, że to Kinga podała jej środki nasenne, by móc zabrać Polę. Przedstawi własną wersję wydarzeń tego, co działo się w jej mieszkaniu, kiedy zaprosiła Kingę na rozmowę o przyszłości Poli. Naiwny Stańczuk będzie chłonął jak gąbka wszystko, co Lilka powie mu na temat Kingi, tego, jak uroiła sobie, że Pola może zastąpić jej zmarłą córkę Jaśminkę.

Podejrzenia Janka wobec Lilki w 4163 odcinku "Pierwszej miłości"

Wtedy jednak Janek usłyszy słowa, które w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" wzbudzą jego podejrzenia wobec Lilki, zostawiają go z dręczącym pytaniem, co się działo w jej mieszkaniu, kiedy Pola zniknęła. Będzie chciała porozmawiać z tym z Kingą, która wyjdzie już z aresztu.

Jednak w domu trafi na obstawę przyjaciół i synów żony, którzy jawnie okażą mu swoją niechęć. Nie dopuszczą go do Kingi, po tym, jak uwierzy w oskarżenia Lilki. Intrygantka będzie zacierała ręce, że Janek wreszcie odejdzie od Kingi i będzie tylko jej.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Mateusz zginie? Bartek straci Emilkę na zawsze! Koszmar Elizy powróci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.