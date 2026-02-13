Pierwsza miłość, odcinek 4161: Kinga porwie córkę Janka? Znajdzie tylko odurzoną lekami Lilkę! To podstęp - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4161 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Porwanie córki Janka i Lilki w 4161 odcinku "Pierwszej miłości" to będzie sprawka Kingi? Czy żona Stańczuka, która nie przebolała jeszcze śmierci ich córeczki Jaśminki podczas porodu, będzie zdolna do tego, by uprowadzić Polę? Pokochała dziecko Janka i jego byłej kochanki jak swoje, ale czy posunęłaby się do porwania?

Lilka chce się pozbyć Kingi w "Pierwszej miłości"

W ostatnich tygodniach Kinga mocno zaangażowała się w opiekę nad Polą. Zaczęła coraz częściej odwiedzać Lilkę, wystawiając tym samym cierpliwość Błockiej na próbę. Bo przecież Lilka niczego bardziej nie pragnie, jak tylko pozbyć się Kingi, żeby Janek był z nią i ich córeczką. Toksyczna miłość Lilki do Stańczuka doprowadzi do tego, że w jej głowie zrodzi się chory pomysł, żeby Kinga więcej nie weszła jej w drogę.

Kinga zwabiona do mieszkania Lilki w 4161 odcinku "Pierwszej miłości"! To on wymyśli porwanie dziecka?

W 4161 odcinku "Pierwszej miłości" Lilka zwabi Kingę do swojego mieszkania, bo będzie chciała porozmawiać o tym, jak traktuje Polę, że widzi w niej zmarłą córkę Jaśminkę. Przebiega kobieta bez większego trudu wmówi Kindze, że chce zakopać topór wojenny. Drażliwy temat Poli spowoduje kolejne spięcie między kobietami. Kinga da Lilce wyraźnie do zrozumienia, że chce wychować Polę razem z Jankiem!

Kto porwie córkę Janka i Lilki w 4161 odcinku "Pierwszej miłości"?

W finale 4161 odcinka "Pierwszej miłości" Janek, po powrocie z nocnego dyżuru w radiu, dowie się od synów żony, gdzie poszła Kinga. Ogarną go złe przeczucia, że między Kingą i Lilką dojdzie do kolejnej konfrontacji. Nie przewidzi jednak tego, co wydarzy się w mieszkaniu Błockiej. Kiedy otworzy drzwi, na miejscu zastanie tylko półprzytomną, odurzoną lekami Lilkę. Okaże się, że Kinga i Pola zniknęły. Co może oznaczać tylko jedno - to żona Janka porwała jego córkę!

Kinga aresztowana za porwanie dziecka Janka i Lilki w 4162 odcinku "Pierwszej miłości"

Co będzie dalej? Czy Lilka w 4162 odcinku "Pierwszej miłości" oskarży Kingę o to, że uprowadziła Polę? Była kochankę Janka zabierze pogotowie ratunkowe. Policja rozpocznie poszukiwania zaginionej Poli. Bliscy Kingi nie uwierzą w to, żeby była zdolna do porwania dziecka. Janek jednak zacznie mieć wątpliwości. Podstępem ściągnie żonę do mieszkania! Kinga zostanie aresztowana, ale nigdzie nie będzie Poli...

