Pierwsza miłość, odcinek 4045: Wzruszający pogrzeb dziecka Kingi i Janka. Złożą do grobu zmarłą córkę i wtedy pojawi się Lilka - ZDJĘCIA, WIDEO

"Pierwsza miłość" odcinek 4045 - piątek, 5.09.2025, o godz.18 w Polsacie

Pogrzeb dziecka Kingi i Janka w 4045 odcinku "Pierwszej miłości" będzie kolejnym potężnym ciosem dla zrozpaczonej matki, która będzie musiała pożegnać zmarłą córeczkę Jaśminkę. Wszyscy będą wspierali Kingę w tragicznych chwilach, doskonale wiedząc, jak ciężki to dla niej czas. Po przedwczesnym porodzie, śmierci dziecka, którego nawet nie mogła zobaczyć po narodzinach, będzie musiała zebrać siły, by pochować córkę na cmentarzu.

Kinga i Janek pochowają córkę w białej trumnie w 4045 odcinku "Pierwszej miłości"

Zmarła Jaśmina Kinga Stańczuk, bo takie imiona dostanie córka Kingi i Janka, w 4045 odcinku "Pierwszej miłości", spocznie w małej, białej trumnie i zostanie odprowadzona na cmentarz przez pogrążonych w żałobie rodziców, dziadków i starszych braci - Tomka (Oskar Wojciechowski) i Maćka (Yan Polovnikov). Podczas składania do grobu ciała zmarłego dziecka Kingi i Piotrka uczestnicy pogrzebu nie powstrzymają łez.

Z Kingą w najgorszym dniu jej życia w 4045 odcinku "Pierwszej miłości" będą także wszystkie przyjaciółki: Marysia (Aneta Zając) z mężem Kacprem (Damian Kulec), Emilka (Anna Ilczuk) i Marta (Honorata Witańska). Po pogrzebie dziecka opieką otoczą ją Janek, synowie i rodzice - Teresa (Ewa Skibińska) i Marek (Maciej Tomaszewski) oraz młodsza siostra Danusia.

Lilka ujawni się przed Kingą po pogrzebie dziecka w 4045 odcinku "Pierwszej miłości"

Ciąg dalszy koszmaru Kingi nastąpi, kiedy w 4045 odcinku "Pierwszej miłości" przed jej domem pojawi się Lilka. Kochanka Janka, z którą Stańczuk zerwał kontakty, której zapowiedział, że będzie ci przelewał pieniądze na córkę, ale na więcej nie może liczyć, nie zgodzi się na taki układ. Niespodziewanie Lilka z córką Polą odwiedzi Janka, który będzie musiał bardzo się postarać, że Kinga ich nie zauważyła.

Niewierny mąż Kingi w 4045 odcinku "Pierwszej miłości" kolejny raz wybrnie z opresji. Nie dopuści do tego, żeby dowiedziała się, że ma dziecko z Lilką. Ale na tym problemy Stańczuka z kochanką się nie skończą.

Nie wiedząc, jak poradzić sobie z Lilką, zwierzy się Teresie. Ta z kolei opowie o wszystkim Mateuszowi Stikowi (Lesław Żurek), którego znów odwiedzi w więzieniu. Psychopata, udając troskę, obieca, że rozwiąże problem. Poprosi Teresę o adres Lilki…