Pierwsza miłość, odcinek 4176: Ostra kłótnia Emilki i Bartka po powrocie z więzienia - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" dostarczyły widzom solidnej dawki emocjonalnych zawirowań. Samotność mocno dała się we znaki Róży, która swoje frustracje wyładowywała na Olku, a sytuację dodatkowo zaogniła Kazanowa, oskarżając ją o próbę uwiedzenia męża. W tym samym czasie Emilka, walcząc w tajemnicy z traumą po porwaniu, w końcu otworzyła się przed Martą i zrozumiała, że potrzebuje profesjonalnej pomocy. Biały natomiast, dowiedziawszy się o stanie Angeliki, bez wahania opuścił jednostkę, a czuwając przy jej szpitalnym łóżku, uświadomił sobie, że darzy ją prawdziwym uczuciem. Bohaterowie stanęli w obliczu trudnych prawd i kluczowych decyzji. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4176 - streszczenie

Nadchodzi dzień wyjścia Bartka z więzienia, co u Śmiałków jest powodem do świętowania i organizacji przyjęcia. Jednak Miedzianowski po opuszczeniu zakładu karnego od razu udaje się do Emilki, gdzie dochodzi między nimi do ostrej wymiany zdań. Interwencja Fryderyka na nic się nie zdaje, gdyż Bartek czuje, że wreszcie wrócił na swoje miejsce.

W tym samym czasie Angelika wybudza się dzięki eksperymentalnemu leczeniu, a zakochany Biały wraca do wojska, nie przejmując się grożącymi mu konsekwencjami za samowolę. Niestety, powrót Angeliki do zdrowia nie kończy problemów w małżeństwie Bolesława, ponieważ Eliza, mimo pozornego posłuszeństwa, w samotności zmaga się z trudnymi emocjami.

"Pierwsza miłość" odc. 4176 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie wiele emocjonalnych zwrotów akcji i rozwiązań dotychczasowych wątków. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów już wkrótce, a nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą im wielu wrażeń. Premierowa emisja 4176. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Akcja, osadzona w malowniczym Wadlewowie i dynamicznym Wrocławiu, wciąga nas w wir miłosnych uniesień, bolesnych rozstań i nieoczekiwanych intryg. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, przeplatając je z wątkami komediowymi i sensacyjnymi, co sprawia, że od serialu trudno się oderwać. Historia Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż ewoluuje, dostarczając nam niezapomnianych emocji. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

