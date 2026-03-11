M jak miłość, odcinek 1918: Wzruszające spotkanie Piotrka z odnalezionym Pawłem. Nie wyciągnie brata z psychicznego dołka! - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" dojdzie do pierwszego spotkania Pawła z bliskimi i to twarzą w twarz. Kinga z Piotrkiem wreszcie odnajdą Zduńskiego, który będzie wrakiem człowieka. Załamany, zdenerwowany i zrezygnowany stanie na przeciwko bliźniaka, a w jego oczach znajdzie się pustka.

Piotrek chciałaby wyciągnąć Pawła z tego dołka jak najszybciej - tłumaczy Marcin Mroczek w "Kulisach M jak miłość". - On też jego emocje czuje, przeżywa to. Próbuje jakoś mobilizować Pawła, by wrócił do normalnego życia. Wie, że Paweł nie może zostać w tym miejscu sam... Długo... - mówi aktor. Paweł wybrał takie rozwiązanie żeby wyjechać i ten najgorszy czas po prostu gdzieś spędzić w samotności, nie obciążając tym innych - tłumaczy serialowy Paweł z "M jak miłość".

Tak będzie wyglądało spotkanie z odnalezionym Pawłem w 1918 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Kinga z Piotrkiem odnajdą Pawła w Kampinosie, on nie będzie skory do zwierzeń. Zamknie się w sobie, nie opisze słowami swoich emocji i żalu.

- Po prostu próbuję przeżyć kolejny dzień - wyzna wdowiec.

Kinga z Piotrkiem oczywiście okażą mu wsparcie, posiedzą z nim, zaproponują pomoc i poproszą o powrót do domu. Jednak Zduński nie będzie gotowy na taki ruch.

Paweł nie wróci do domu w 1918 odcinku "M jak miłość"

Paweł nie będzie gotowy na powrót do normalności. W 1918 odcinku "M jak miłość" nie uda się namówić mężczyzny do powrotu do Warszawy, a nawet do odwiedzin małego Antosia (Mark Myronenko). Kinga z Piotrkiem pożegnają Pawła tuż przy wejściu do leśnej chaty, ale oddalą się w kierunku samochodu bez niego. To jasne, że Paweł nie wróci z nimi w 1918 odcinku "M jak miłość".