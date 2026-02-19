Pierwsza miłość, odcinek 4163: Borys uzależnia życie Angeliki od pieniędzy i stawia Bolesławowi bezduszne ultimatum - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo dramatycznych zwrotów akcji, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Pamiętamy, jak Lilka trafiła do szpitala po podaniu jej środków nasennych, a Janek, podejrzewając o wszystko Kingę, doprowadził do jej aresztowania. W tle tych wydarzeń James, pod wpływem Igi, dał Alanowi drugą szansę. Uwagę dziewczyny zwróciło jednak zmienne zachowanie astrofizyka, który na przemian okazywał jej sympatię i ją ignorował. Nie mniej działo się u Borysa, który próbując ratować Iskrę, złożył ofertę bez pokrycia, co poskutkowało ultimatum od szefa klubu. Jak widać, wiele wątków pozostało otwartych, a emocje sięgają zenitu.

"Pierwsza miłość" odc. 4163 - streszczenie

Przyszłość Kingi wisi na włosku, gdyż sąd ma zadecydować o przedłużeniu jej aresztu o kolejne trzy miesiące. W tym trudnym czasie przyjaciele nie ustają w wysiłkach, by udowodnić jej niewinność. Niestety, Lilce udaje się zmanipulować Janka i przekonać go o winie żony, co doprowadza Stańczuka do szoku i załamania. Jego stan pogarsza się jeszcze bardziej, gdy docierają do niego nowe, zaskakujące informacje. Tymczasem Jolka zrywa z Mikim i postanawia zamieszkać z Tomkiem, wybierając na to najgorszy możliwy moment. Równolegle, w obliczu zbliżającego się przeszczepu dla Angeliki, Borys stawia Bolesławowi ultimatum – nie odda szpiku, jeśli nie otrzyma 250 tysięcy złotych na zakup Iskry.

"Pierwsza miłość" odc. 4163 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie dramatycznych wątków w najnowszym odcinku popularnego serialu. Emocje sięgają zenitu, a losy bohaterów stają się coraz bardziej skomplikowane. Gdzie i kiedy będzie można śledzić dalsze perypetie Kingi, Janka i pozostałych postaci? Najnowszy, 4163. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie przyciągając rzesze wiernych fanów. Produkcja zabiera nas w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując mieszankę miłosnych uniesień, dramatycznych zwrotów akcji i wątków z dreszczykiem. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że serial jest bliski prawdziwemu życiu. Za sukcesem tej opowieści stoi plejada znakomitych aktorów. W serialu występują m.in.:

