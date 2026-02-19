Na Wspólnej, odcinek 4169: Czerski traci panowanie nad sobą, gdy na sali sądowej zostaje oskarżony o korupcję - ZDJĘCIA

2026-02-19 10:50

Fani serialu "Na Wspólnej", przygotujcie się na mocne wrażenia w odcinku 4169! Sprawa sądowa Mariusza przybierze dramatyczny obrót, stawiając jego przyszłość pod ogromnym znakiem zapytania. Tymczasem wielki dzień Kaliny i Tadeusza zostanie zakłócony przez nieproszonego gościa, a Julka pozna szokującą prawdę o Kosmie. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w najnowszym epizodzie!

Emocje w serialu "Na wspólnej" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Kalina znalazła się w potrzasku, gdy rodzina Tadka zaczęła coraz mocniej naciskać na badanie USG, a jej misternie budowane kłamstwo zawisło na włosku. Na domiar złego, szantażujący ją Łukasz zażądał pieniędzy, grożąc ujawnieniem ich hotelowego spotkania. W tym samym czasie Czerski, przygotowując się do procesu, próbował zapewnić sobie korzystne zeznania, nie wiedząc, że rozmówczyni potajemnie go nagrywała. Największy szok przeżyli jednak Marta i Mikołaj na wieść, że zostaną dziadkami, ale prawda okazała się jeszcze bardziej zaskakująca, gdy Ksawery uświadomił sobie, że to jego mama spodziewa się dziecka. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma niewiadomymi, otwierając pole do dalszych, równie emocjonujących zwrotów akcji.

"Na wspólnej" odc. 4169 - streszczenie

Przed zbliżającym się procesem Nowińskiego, Mariusz odczuwa ogromne napięcie, a próby uspokojenia go przez Olę nie przynoszą rezultatu. Na sali sądowej wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy sekretarka prezesa zeznaje, że Czerski próbował ją przekupić i zastraszyć. Wzburzony Mariusz wszczyna awanturę i nie dostrzega, że sędzia decyduje się zakończyć rozprawę, co stawia pod znakiem zapytania możliwość przedstawienia dowodów na niewinność jego klienta. Równolegle, podekscytowany Tadeusz wraz z Kaliną udają się na badanie USG, gdzie czeka na nich Darek, co wywołuje panikę u dziewczyny. W akcie desperacji dzwoni ona do Łukasza, który tuż przed badaniem uruchamia w klinice alarm przeciwpożarowy. W innym wątku Kosma błaga Julkę, by od niego nie odchodziła, tłumacząc handel marihuaną trudną sytuacją rodzinną i obiecując, że z tym skończy, gdy tylko jego ojciec wróci.

"Na wspólnej" odc. 4169 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca, a nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji. Najnowszy epizod popularnego serialu zostanie wyemitowany już wkrótce na głównej antenie stacji. Premierowa emisja odcinka 4169 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 26 lutego 2026, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To opowieść o tym, jak przyjaźń staje się silniejsza niż więzy krwi, tworząc fundament dla kolejnych pokoleń rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, sukcesy i porażki, które sprawiają, że tak łatwo się z nimi utożsamić. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)
  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
