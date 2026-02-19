Na Wspólnej, odcinek 4169: Czerski traci panowanie nad sobą, gdy na sali sądowej zostaje oskarżony o korupcję - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Na wspólnej" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera wrażeń. Kalina znalazła się w potrzasku, gdy rodzina Tadka zaczęła coraz mocniej naciskać na badanie USG, a jej misternie budowane kłamstwo zawisło na włosku. Na domiar złego, szantażujący ją Łukasz zażądał pieniędzy, grożąc ujawnieniem ich hotelowego spotkania. W tym samym czasie Czerski, przygotowując się do procesu, próbował zapewnić sobie korzystne zeznania, nie wiedząc, że rozmówczyni potajemnie go nagrywała. Największy szok przeżyli jednak Marta i Mikołaj na wieść, że zostaną dziadkami, ale prawda okazała się jeszcze bardziej zaskakująca, gdy Ksawery uświadomił sobie, że to jego mama spodziewa się dziecka. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma niewiadomymi, otwierając pole do dalszych, równie emocjonujących zwrotów akcji.

"Na wspólnej" odc. 4169 - streszczenie

Przed zbliżającym się procesem Nowińskiego, Mariusz odczuwa ogromne napięcie, a próby uspokojenia go przez Olę nie przynoszą rezultatu. Na sali sądowej wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy sekretarka prezesa zeznaje, że Czerski próbował ją przekupić i zastraszyć. Wzburzony Mariusz wszczyna awanturę i nie dostrzega, że sędzia decyduje się zakończyć rozprawę, co stawia pod znakiem zapytania możliwość przedstawienia dowodów na niewinność jego klienta. Równolegle, podekscytowany Tadeusz wraz z Kaliną udają się na badanie USG, gdzie czeka na nich Darek, co wywołuje panikę u dziewczyny. W akcie desperacji dzwoni ona do Łukasza, który tuż przed badaniem uruchamia w klinice alarm przeciwpożarowy. W innym wątku Kosma błaga Julkę, by od niego nie odchodziła, tłumacząc handel marihuaną trudną sytuacją rodzinną i obiecując, że z tym skończy, gdy tylko jego ojciec wróci.

"Na wspólnej" odc. 4169 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca, a nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji. Najnowszy epizod popularnego serialu zostanie wyemitowany już wkrótce na głównej antenie stacji. Premierowa emisja odcinka 4169 serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek, 26 lutego 2026, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół z domu dziecka, których losy nierozerwalnie splotły się wokół domu przy tytułowej ulicy. To opowieść o tym, jak przyjaźń staje się silniejsza niż więzy krwi, tworząc fundament dla kolejnych pokoleń rodzin Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Śledzimy ich codzienne zmagania, miłości, sukcesy i porażki, które sprawiają, że tak łatwo się z nimi utożsamić. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)