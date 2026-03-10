Na Wspólnej, odcinek 4179: Darek ponownie w tarapatach? Kalina wrobi go w kradzież pieniędzy! - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku „Na Wspólnej” emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się na wielu frontach. Junior, przytłoczony stresem związanym ze szkolnym przedstawieniem, nie tylko naraził się Idzie, ale też wyładował swoją frustrację na ojcu. Tymczasem Damian musiał stawić czoła bezpośrednim groźbom ze strony Krupskiego, zwłaszcza że śledztwo w jego sprawie nabrało tempa dzięki nowym zeznaniom. Napięcia nie ominęły również Moniki, która wdała się w ostrą kłótnię z matką dziewczyny Kajtka. Z kolei na wsi u Hofferów romantyczny plan spalił na panewce, gdy Edwardowi w kluczowym momencie zabrakło odwagi, by oświadczyć się ukochanej. Poprzedni epizod pozostawił wiele wątków w zawieszeniu, więc sprawdźmy, co wydarzy się tym razem.

"Na Wspólnej" odc. 4179 - streszczenie

Kalina realizuje swój plan, przekazując Łukaszowi klucze do kancelarii oraz kod do sejfu, w którym znajduje się znacznie więcej gotówki, niż oczekiwał. Jest przekonana, że cała wina za kradzież spadnie na niedawno zwolnionego Darka. W tym samym czasie Tadek przekazuje Darii druzgocącą informację o poronieniu Kaliny, za które odpowiedzialny ma być Żbik, a wiadomość ta błyskawicznie dociera do Kasi. Kobieta bez wahania postanawia skonfrontować się z mężem w tej sprawie. Tymczasem w szpitalu dochodzi do komplikacji po operacji u byłego partnera Łucji, a jego siostra oskarża Kamila Hoffera o celową zemstę. W obronie lekarza staje jednak Agier. Wieczorem zaniepokojenie Kamila wzbudza agresywne zachowanie matki jego ukochanej wobec jego córki, a Łucja zaczyna podejrzewać, że problemem może być alkohol. Z kolei Monika bezskutecznie próbuje namówić Damiana na udział w charytatywnym spacerze, ponieważ Cieślik musi publicznie odeprzeć zarzuty senatora Krupskiego, co rozczarowuje organizatorów liczących na jego popularność.

"Na Wspólnej" odc. 4179 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, który przyniesie nowe zwroty akcji i emocjonujące wydarzenia w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu wzruszeń i odpowie na niektóre z nurtujących pytań dotyczących losów mieszkańców ulicy Wspólnej. Aby nie przegapić tych kluczowych momentów, warto zapisać sobie datę i godzinę premiery. Premierowa emisja 4179. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 17 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial "Na Wspólnej" to opowieść, która od lat gości w sercach polskich widzów, skupiając się na losach zaprzyjaźnionych rodzin: Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka, a fundamentem ich wspólnego życia stał się dom przy tytułowej ulicy. To właśnie tam śledzimy ich codzienne zmagania, radości i dramaty, które pokazują, że przyjaźń może być silniejsza niż więzy krwi. Przez lata na ekranie przewinęło się wiele znakomitych postaci, a w serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)