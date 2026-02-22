M jak miłość, odcinek 1917: Była ukochana Budzyńskiego wróci po latach. Paulina będzie potrzebowała jego pomocy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1917 odcinku "M jak miłość" Paulina niespodziewanie skontaktuje się z Andrzejem. Wyzna mu, że pragnie rozwodu i poprosi, aby został jej prawnikiem. W ten sposób wciągnie Budzyńskiego w kolejne dramatyczne wydarzenia, tym razem w zupełnie nowych okolicznościach.

Wielki powrót Pauliny Lipskiej w 1917 odcinku "M jak miłość"

Przypomnijmy, że Paulina Lipska, w którą wciela się Maria Wieczorek, pojawiła się w "M jak miłość" jeszcze w 2015 roku. Wówczas była młodą nauczycielką plastyki w szkole Ani Budzyńskiej. To właśnie Paulina dostrzegła, że dziewczynka zmaga się z trudnościami i zaczęła ją wspierać, właśnie dzięki temu zawiązała się jej znajomość z prawnikiem.

Romans Andrzeja i Pauliny był jednym z najbardziej pamiętnych w serialu. Chociaż gorące uczucie przetrwało tylko kilka miesięcy, to właśnie wtedy narodziła się bliska więź między aktorami, ponieważ między Krystianem Wieczorkiem i Marią Wieczorek narodziło się prawdziwe uczucie, także w świecie realnym. Para jest szczęśliwym małżeństwem.

Paulina zwróci się do Andrzeja o pomoc. Oto, kim jest jej podły mąż!

Szybko wyjdzie na jaw, że obecnym mężem Pauliny jest Igor Jabłoński (Marcin Piętowski), znany z brutalnych ataków na Kamila. To właśnie kryminalista zagraża Grycowi, a jeśli Budzyński zgodzi się pomóc byłej ukochanej, automatycznie wkroczy w trudną rozgrywkę z podłym Jabłońskim.

Pojawienie się Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość" i jej prośba o pomoc przy rozwodzie, zwiastuje powrót wątku miłosnego sprzed lat, ale w nowym, dramatycznym kontekście. Widzowie zobaczą, jak Andrzej i Paulina radzą sobie w obliczu zagrożenia ze strony Jabłońskiego oraz jak ich relacja, choć dawno zakończona, wpływa na obecne wydarzenia. Co na to wszystko Magda (Anna Mucha)? Ten wątek rozkręci się dopiero w marcu i prawdopodobnie jest częścią większej historii.