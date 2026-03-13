Pierwsza miłość, odcinek 4179: James ratuje Alana przed więzieniem, a ten odpłaca mu atakiem - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" zafundował fanom prawdziwy rollercoaster emocji, stawiając bohaterów w niezwykle trudnych sytuacjach. Marta, która próbowała zapomnieć o Łukaszu, otrzymała od niego niespodziewaną przesyłkę i zgodziła się na spotkanie, wystawiając do wiatru Szymona. W tym samym czasie Kacper zaskoczył Marysię propozycją starania się o dziecko, lecz ona zbyła ten pomysł, całkowicie pochłonięta przez zbliżające się szesnaste urodziny Julki i jej pytania o biologicznego ojca. Napięcie sięgnęło zenitu również w związku Igi, która po wyznaniu prawdy o Jamesie spotkała się z nieoczekiwanie trudną reakcją Alana. Na domiar złego, wieczór zakończył się telefonem od Jamesa, który miał dla niej złe wieści. Po tak dramatycznych zwrotach akcji przyszłość bohaterów wydaje się jeszcze bardziej niepewna.

"Pierwsza miłość" odc. 4179 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Alan wpadnie w poważne tarapaty, gdy zostanie przyłapany na gorącym uczynku podczas próby kradzieży cennego meteorytu z planetarium. Sprawa jest tym poważniejsza, że ciąży na nim wyrok w zawieszeniu, co może skutkować bezwzględnym więzieniem. Zaskakująco, z pomocą przyjdzie mu James, który przekona dyrektora placówki do zatuszowania sprawy i niewzywania policji. Mimo to Alan, przekonany o winie Jamesa w poprzednich intrygach, rzuci się na niego z pięściami. Tymczasem w relacji Szymona i Marty dojdzie do konfrontacji – poczuwszy się wystawiony do wiatru, mężczyzna zażąda jasnej deklaracji, kim dla niej jest, licząc na coś więcej niż przyjaźń. Ich dopasowanie stoi jednak pod znakiem zapytania, gdyż ona uwielbia dramaty, a on ceni sobie spokój. Równolegle Tomek będzie próbował przekupić brata, by zgodził się na zamieszkanie z nimi Jolki, która ma własny plan na zbliżenie się do rodziny Żukowskich.

"Pierwsza miłość" odc. 4179 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Dla wszystkich fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują na kontynuację losów swoich ulubionych postaci, mamy dobre wieści. Najnowsze perypetie i emocjonalne zawirowania w życiu bohaterów już wkrótce zagoszczą na ekranach. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić tego pełnego napięcia epizodu. Premierowy 4179 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskim rynku serialowym, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed telewizory. Produkcja zgrabnie łączy losy mieszkańców tętniącego życiem Wrocławia oraz malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę romansu, dramatu, komedii i sensacji. Serial odważnie porusza również ważne problemy społeczne, dzięki czemu historia Marysi, Kingi i ich przyjaciół od lat pozostaje niezwykle autentyczna. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)