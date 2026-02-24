Pierwsza miłość, odcinek 4164: Adelajda szuka schronienia u byłego męża, ale jej wizyta ma ukryty cel - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" rzucił bohaterów w sam środek prawdziwego dramatu, nie dając im chwili wytchnienia. Podczas gdy przyjaciele Kingi walczyli o udowodnienie jej niewinności przed sądem, który miał zadecydować o przedłużeniu aresztu, Lilce udało się zasiać w sercu Janka potężne zwątpienie. Zszokowany i załamany mężczyzna dowiedział się jednak czegoś, co jeszcze bardziej skomplikowało całą sytuację. W tym samym czasie Jolka, po zerwaniu z Mikim, postanowiła wprowadzić się do Tomka, co okazało się fatalnym wyczuciem chwili. Na domiar złego Borys, widząc szansę na zdobycie pieniędzy na Iskrę, zaczął szantażować Bolesława, grożąc, że nie odda szpiku dla przygotowującej się do przeszczepu Angeliki. Bohaterowie stanęli przed wyborami, które mogą na zawsze zmienić ich życie - jak potoczą się ich losy?

"Pierwsza miłość" odc. 4164 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Janek podejmie próbę rozmowy z Kingą, jednak na jego drodze staną przyjaciele żony, gotowi jej bronić za wszelką cenę. W tym samym czasie Lilka zastawia pułapkę na Stańczuka, mając nadzieję, że ten da się złapać na jej przynętę. Z kolei Igę coraz bardziej intryguje James, który nagle przestał się z nią kontaktować. Choć początkowo Sawicka tłumaczy sobie jego milczenie nawałem pracy, wizyta w planetarium uświadamia jej, że astrofizyk wcale nie jest tak zajęty. Ich ponowne spotkanie przyniesie niespodziewany zwrot akcji i sprawi, że między nimi zacznie iskrzyć. Tymczasem w Wadlewie była żona Jurka, Adelajda Żak, szuka u niego schronienia, co komplikuje jego relację z Adrianną, zwłaszcza że kobieta ma wobec byłego męża ukryte zamiary.

"Pierwsza miłość" odc. 4164 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują nowych zwrotów akcji i dalszych losów swoich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na jego obejrzenie. Wszystkich ciekawych, co wydarzy się dalej, zapraszamy przed ekrany telewizorów. Premierowa emisja 4164 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 27 lutego 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Serial "Pierwsza miłość" od lat gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po tętniącym życiem Wrocławiu i urokliwym Wadlewie. To produkcja, która zgrabnie łączy wątki obyczajowe i miłosne z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy odważnie podejmują również istotne tematy społeczne, co sprawia, że losy bohaterów stają się jeszcze bliższe sercom widzów. To historia o przyjaźni, zdradach i poszukiwaniu szczęścia, która wciąga od pierwszego odcinka. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)