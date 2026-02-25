M jak miłość, odcinek 1913: Poród Kasi zacznie się ponad miesiąc przed terminem? Oszukała Mariusza, kiedy zaszła w ciążę! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Poród Kasi w 1913 odcinku "M jak miłość" zacznie się ponad miesiąc przed terminem? Prawda jest taka, że ciąża Kasi jest bardziej zaawansowana niż myśli Mariusz. Żeby uwierzył w to, że on jest ojcem dziecka, Kasia nie tylko sfałszowała wynik testu DNA na ojcostwo, ale także podała własną wersję dotyczącą długości trwania ciąży. Kiedy ogłosiła kochankowi radosną nowinę, powiedziała, że to przełom pierwszego i drugiego miesiąca. Tak naprawdę zaszła w ciążę z Jakubem kilka tygodni przed tym, jak zdradziła męża z Sanockim.

Kasia przed porodem narazi życie dziecka w 1913 odcinku "M jak miłość"

To oznacza, że w 1913 odcinku "M jak miłość" do porodu Kasi nie zostanie ponad miesiąc, ale tylko dwa tygodnie. Co przypomni ciężarnej przyjaciółce Aneta, bo mimo swojego stanu lekarka wciąż będzie pracować ponad siły. Narażając tym samym życie i zdrowie dziecka!

- Co się dzieje? Przecież ty niedługo rodzisz, a cały czas bierzesz dodatkowe dyżury! Na co ci ta kasa? - zwróci uwagę Aneta, która zacznie się o Kasię naprawdę niepokoić.

Dla tonącej w długach Kasi, która pożyczyła pieniądze nie tylko od Anety, ale także od innego lekarza w klinice, byle tylko opłacić szantażystkę Ankę Sokołowską (Katarzyna Russ), to jednak będzie mało istotne. Najważniejsze, by wyszła z długów, a Mariusz nie poznał prawdy, że Jakub jest ojcem dziecka.

Mariusz w 1913 odcinku "M jak miłość" będzie myślał, że do porodu Kasi został ponad miesiąc!

Pod wpływem silnego stresu i strachu, że kłamstwo Kasi wyjdzie na jaw przed porodem w 1913 odcinku "M jak miłość" wystąpią u niej silne skurcze. Mariusz wpadnie w panikę, że Kasia zaczęła rodzić. Podczas rozmowy ze swoją lekarką ciężarna usłysz jednak zapewnienie, że to skurcze przepowiadające, a urodzi dopiero za dwa tygodnie!

- To już? To nie może być już! Za wcześnie. Przecież malutka nie ma nawet 8. miesięcy - po tych słowach Mariusza ciężarna Kasia aż zblednie. Wiedząc o tym, że wcale nie jest w 8. miesiącu ciąży, jak sądzi kochanek, lecz już w końcówce 9. miesiąca.

Na szczęście to będzie tylko fałszywy alarm i poród Kasi nie zacznie się w 1913 odcinku "M jak miłość", lecz dwa tygodnie później. Czyli także przed terminem... Ale na tym wcale nie koniec niespodzianek, bo właśnie tego dnia Mariusz wymusi na Kasi zaręczyny.

