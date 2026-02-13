M jak miłość, odcinek 1913: Wymuszone zaręczyny Kasi i Mariusza przed porodem! Nie pozwoli, żeby Jakub mu ją odebrał - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Mariusz zaręczą się w 1913 odcinku "M jak miłość", a z pozoru romantyczna chwila oświadczyn będzie tak naprawdę przejawem obsesyjnej zazdrości Sanockiego. Kochanek Kasi nie przestanie widzieć w Jakubie Karskim swojego rywala! Coraz bardziej zazdrosny i zaborczy przez cały czas będzie kontrolował Kasię, chcąc wiedzieć, czy nie spotyka się z byłym mężem i co tak naprawdę ich jeszcze łączy.

Mariusz przyłapie Kasię i Jakuba razem w 1913 odcinku "M jak miłość"

Na krótko przed porodem Kasia w 1913 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie pracowała w klinice i właśnie tam wpadnie na Jakuba. Zrządzeniem losy wsiądą nawet razem do jednej windy i tam zobaczy ich Mariusz. Od razu dostrzeże to, jak Kasia i Jakub są sobie bliscy, więc z każdą chwilą będzie w nim narastał strach, że Karski odbierze mu ukochaną. Tak jak on kiedyś rozbił ich małżeństwo, zawrócił Kasi w głowie i popchnął ją do zdrady.

Tak Mariusz oświadczy się Kasi w 1913 odcinku "M jak miłość"

Dla Mariusza w 1913 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że musi zrobić wszystko, by Kasia była tylko jego. Jeszcze przed narodzinami "ich" dziecka. Dlatego po powrocie do domu od razu się Kasi oświadczy. Urządzi dla partnerki romantyczną kolację przy świecach, uklęknie przed nią i wręczy pierścionek zaręczynowy. Kasia powie "tak", choć poczuje, że Mariusz wymusza na niej zaręczyny i szybki ślub.

- Mariusz oczekuje bardzo tego dziecka, bo ma takie poczucie, że to jest coś, co ich naprawdę scementuje, połączy, że oni naprawdę będą żyć spokojnie, jak w bajce... Ale nie zawsze każda bajka dobrze się kończy - ujawnił Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Czy i kiedy będzie ślub Kasi i Mariusza w "M jak miłość"?

Ślub Kasi i Mariusza w "M jak miłość" odbędzie się w jednym z odcinków w marcu. Już po porodzie Kasi, narodzinach córki Zosi, której ojcem jest Jakub. Do samego końca Kasia będzie brnęła w swoje kłamstwo, nie powie Karskiemu, że Zosia to jego córka. Wyjdzie za mąż za Mariusza, oszukując nie tylko jego, lecz także byłego męża.

