M jak miłość, odcinek 1922: Naiwna Majka wróci do Tomka! Będzie z nim nawet po ślubie z Justyną i narodzinach ich dziecka? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1922 odcinku "M jak miłość" Majka i Tomek wciąż będą razem, w co Zuza i Matylda aż nie będą mogły uwierzyć. I nic dziwnego, bo przecież Kubicki najpierw ją okłamywał i zdradzał ze swoją byłą dziewczyną Justyną, która w końcu zaszła z nim w nieplanowaną ciążę, a następnie przerzucił się na kolejną dziewczynę. I choć jego ukochana w końcu dowiedziała się dziecku i mu wybaczyła, co już było dla wszystkim szokiem, tak teraz, gdy Zuza doniosła jej o kolejnej zdradzie Tomka, to już w ogóle!

Tym bardziej, że wydawało się, że Majka wreszcie przejrzała na oczy, gdy jej cierpliwość do Tomka skończyła się, jak ten zrobił jej scenę zazdrości o Mateusza (Rafał Kowalski). Mimo iż Mostowiak tylko jej pomógł w zupełnym przeciwieństwie do niego. Ale niestety nic bardziej mylnego, bo w 1922 odcinku "M jak miłość" para znów będzie razem...

Ojciec Justyny zacznie coraz bardziej naciskać Tomka na ślub w 1922 odcinku "M jak miłość"!

A zdradziecki i niewierny Tomek w 1922 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie okłamywał swoją dziewczynę. Zwłaszcza, że wpływowy i bogaty ojciec ciężarnej Justyny zacznie coraz bardziej naciskać na ich ślub i to także w obecności córki. Mężczyzna zacznie kusić Kubickiego benefitami po ożenku z matką jego wnuka i zapowie, że będzie mógł przejąć jego rodzinną firmę, co będzie dla niego bardzo kuszącą propozycją!

Jednak czy w 1922 odcinku "M jak miłość" Kubicki w końcu da mu się przekonać i postanowi ożenić się z matką swojego dziecka? Czy Tomek weźmie ślub z Justyną, a mimo tego dalej będzie z Majką, którą wciąż będzie oszukiwał? A może jego dziewczyna w końcu przejrzy na oczy i wreszcie go zostawi? Tym bardziej, że pojawi się ku temu kolejny powód!

Majka w końcu zostawi Tomka po pojawieniu się Bogny w 1922 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko przez to, że w 1922 odcinku "M jak miłość" na ich uczelni pojawi się Bogna (Sherazade Wolff), siostra Igora (Maksymilian Obst), któremu wcześniej Mateusz uratował życie nad rzeką. Dziewczyna odnajdzie bohaterskiego Mostowiaka i już nawet nie będzie próbowała ukryć, że żołnierz wpadł jej w oko.

Czy zatem powrót Bogny w 1922 odcinku "M jak miłość" stanie się bodźcem do przebudzenia dla Majki? Zwłaszcza, że dziewczyna już wcześniej była zazdrosna, gdy siostra Igora w ramach wdzięczności rzuciła się Mateuszowi w ramiona, a teraz znów zacznie się do niego przymilać, ale już pod zupełnie innym kątem! Czy wówczas zrozumie, że kocha Mostowiaka i w końcu raz na zawsze odejdzie od zdradzieckiego i kłamliwego Kubickiego? Przekonamy się niebawem!

