M jak miłość, odcinek 1912: Oto kryjówka Pawła w lesie! W tym domku nad jeziorem 7 lat temu doszło do zbrodni - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-02-24 22:17

W 1912 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, gdzie ukrywa się Paweł (Rafał Mroczek), który wciąż opłakuje śmierć Franki (Dominika Kachlik) z dala od bliskich. Kryjówką Zduńskiego okaże się domek nad jeziorem w Kampinosie. W tych okolicach Paweł chował się w lesie, kiedy stracił drugą żonę. Ale przeszłość tego domku jest jeszcze bardziej mroczna. Siedem lat temu w "M jak miłość" doszło tu do zbrodni z udziałem rodziny Chodakowskich. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły, jak Magda (Anna Mucha) znajdzie domek, gdzie Paweł się przed nią ukryje!

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł nie wróci w 1912 odcinku "M jak miłość", ale Magda będzie coraz bliżej odkrycia, gdzie jest, co się z nim dzieje i w jakim jest stanie przeżywając żałobę po śmierci Franki. Co prawda Zduński nie odpowie na żadną wiadomość przyjaciółki, nie naprowadzi jej na właściwy trop, gdzie się ukrywa przed wszystkimi, Magda nagle wpadnie na to, że jest miejsce, do którego już raz Paweł uciekł, siedział tam zamknięty bardzo długo. Dziewięć lat temu po rozwodzie z Alą (Olga Frycz), kiedy nie mógł się pogodzić z odejściem niewiernej żony. 

Paweł ukryje przed Magdą w domku nad jeziorem w 1912 odcinku "M jak miłość"

Mimo że Magda i Andrzej w 1912 odcinku "M jak miłość" bez większego trudu dotrą do domku w Kampinosie, Paweł zadba o to, żeby go tam nie znaleźli. Schowa się przed przyjaciółmi, więc Budzyńscy pomyślą, że drewniany domek jest opuszczony. Tymczasem Paweł będzie ich obserwował z ukrycia. I tak kryjówka Zduńskiego w leśnej głuszy pozostanie nieodkryta. Do czasu...

Kryjówka Pawła z 1912 odcinku "M jak miłość" to miejsce zbrodni. W tym domku rozegrał się atak Artura na Izę!

Co ciekawe domek w Kampinosie, gdzie w 1912 odcinku "M jak miłość" zamknie się Paweł to miejsce bardzo znajome. Związane z fabułą serialu sprzed siedmiu lat, gdzie rozgrywały się mrożące krew w żyłach sceny z udziałem Izy (Adriana Kalska), Olka (Maurycy Popiel) i psychopaty Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski).

Właśnie w tym domku jesienią 2019 roku w "M jak miłość" Chodakowscy szukali schronienia przed polującym na ich mordercą. Marcin kupił dla Izy ten domek nad jeziorem, łudząc się, że tam Artur ich nie znajdzie, że skutecznie się przed nim tam ukryją. Podczas rodzinnego wyjazdu Marcina z Izą i dziećmi oraz Olkiem i jego ówczesną dziewczyną Agą (Ina Sobala), rozegrał się koszmar. 

Psychopata Artur dopadł Izę w środku nocy, a Olek, który staną w obronie ukochanej Marcina, sam ledwo uszedł z życiem z tego starcia. Podczas bójki w lesie Chodakowski zabił Skalskiego, a jego ciało zakopał w środku lasu, licząc na to, że nikt go tam nie znajdzie. Nie przewidział jednak, że po zaroślach krąży sąsiad, który go potem pogrążył.

