M jak miłość, odcinek 1912: Oto kryjówka Pawła w lesie! W tym domku nad jeziorem 7 lat temu doszło do zbrodni - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł nie wróci w 1912 odcinku "M jak miłość", ale Magda będzie coraz bliżej odkrycia, gdzie jest, co się z nim dzieje i w jakim jest stanie przeżywając żałobę po śmierci Franki. Co prawda Zduński nie odpowie na żadną wiadomość przyjaciółki, nie naprowadzi jej na właściwy trop, gdzie się ukrywa przed wszystkimi, Magda nagle wpadnie na to, że jest miejsce, do którego już raz Paweł uciekł, siedział tam zamknięty bardzo długo. Dziewięć lat temu po rozwodzie z Alą (Olga Frycz), kiedy nie mógł się pogodzić z odejściem niewiernej żony.

Paweł ukryje przed Magdą w domku nad jeziorem w 1912 odcinku "M jak miłość"

Mimo że Magda i Andrzej w 1912 odcinku "M jak miłość" bez większego trudu dotrą do domku w Kampinosie, Paweł zadba o to, żeby go tam nie znaleźli. Schowa się przed przyjaciółmi, więc Budzyńscy pomyślą, że drewniany domek jest opuszczony. Tymczasem Paweł będzie ich obserwował z ukrycia. I tak kryjówka Zduńskiego w leśnej głuszy pozostanie nieodkryta. Do czasu...

Co ciekawe domek w Kampinosie, gdzie w 1912 odcinku "M jak miłość" zamknie się Paweł to miejsce bardzo znajome. Związane z fabułą serialu sprzed siedmiu lat, gdzie rozgrywały się mrożące krew w żyłach sceny z udziałem Izy (Adriana Kalska), Olka (Maurycy Popiel) i psychopaty Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski).

Właśnie w tym domku jesienią 2019 roku w "M jak miłość" Chodakowscy szukali schronienia przed polującym na ich mordercą. Marcin kupił dla Izy ten domek nad jeziorem, łudząc się, że tam Artur ich nie znajdzie, że skutecznie się przed nim tam ukryją. Podczas rodzinnego wyjazdu Marcina z Izą i dziećmi oraz Olkiem i jego ówczesną dziewczyną Agą (Ina Sobala), rozegrał się koszmar.

Psychopata Artur dopadł Izę w środku nocy, a Olek, który staną w obronie ukochanej Marcina, sam ledwo uszedł z życiem z tego starcia. Podczas bójki w lesie Chodakowski zabił Skalskiego, a jego ciało zakopał w środku lasu, licząc na to, że nikt go tam nie znajdzie. Nie przewidział jednak, że po zaroślach krąży sąsiad, który go potem pogrążył.

