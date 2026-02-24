Pierwsza miłość, odcinek 4166: Bolesław zleca pozbycie się Borysa, nie wiedząc, że Eliza potajemnie nagrywa całą rozmowę - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, zwłaszcza podczas urodzinowej imprezy Ewy w Barbarianie. Niestety, atmosfera na przyjęciu była daleka od idealnej, a to za sprawą ukrywanej kłótni Oskara z Kaliną oraz pojawienia się Krystiana z Łucją, co nie spodobało się gościom. Jakby tego było mało, sama solenizantka przypadkowo odkryła coś, co z pewnością wstrząsnęło jej światem. W tym samym czasie Lilka, przyparta do muru przez Janka, przyznała się do wszystkiego i obiecała oczyścić Kingę z zarzutów, jednak jej próba ratowania związku spaliła na panewce. Niespodziewany zwrot akcji spotkał także Adę, której wspólny wieczór z Jurkiem zakłóciła jego była żona, a jej prośba o wsparcie wyglądała na dobrze ukartowaną intrygę. Po tak wielu zwrotach akcji, jak potoczą się dalsze losy bohaterów?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4166 - streszczenie

Emilka zaczyna dochodzić do siebie po traumie, jaką zafundował jej Stik, i powoli wraca do normalności. Jej powrót do pracy w fabryce zostaje entuzjastycznie przyjęty przez współpracowników, którzy traktują ją jak bohaterkę. Jednak nie wszystko układa się pomyślnie, gdyż Fryderyk wciąż nie jest gotowy, aby publicznie ogłosić ich związek. Tymczasem Bolesław snuje mroczny plan pozbycia się Borysa tuż po tym, jak ten odda szpik, wciągając w intrygę Darka. Nie ma jednak pojęcia, że ich rozmowa jest potajemnie rejestrowana przez czujną Elizę. W innym miejscu Ewa próbuje odwieść Krystiana od wiązania się z Reterską, ale jej ostrzeżenia trafiają w próżnię, a on decyduje się na oświadczyny.

"Pierwsza miłość" odc. 4166 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli go obejrzeć. Spieszymy z informacją, gdzie i o której godzinie śledzić dalsze perypetie postaci. Najnowszy, 4166. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie przyciągając rzesze wiernych fanów. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, rozgrywając się w malowniczym Wadlewie i dynamicznym Wrocławiu. Losy bohaterów, pełne miłosnych uniesień, bolesnych rozstań i nieoczekiwanych zwrotów akcji, sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu historia pozostaje aktualna i bliska widzom. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)