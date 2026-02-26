Pierwsza miłość, odcinek 4164: Intryga Lilki zadziała! Janek już nie wróci do Kingi. Nie domyśli się, że ją wrobiła w porwanie - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4164 - piątek, 27.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

Małżeństwo Kingi i Janka w 4164 odcinku "Pierwszej miłości" przejdzie do historii? Niezupełnie, ale zaburzenia psychiczne Kingi, która momentami zachowuje się jakby zwariowała, w połączeniu z fałszywym oskarżeniem o porwanie Poli, mogą ostatecznie przypieczętować rozstanie tej pary! Oczywiście Janek nie jest bez winy. Skoro uwierzył w to, że jego żona była zdolna do tego, żeby zabrać Lilce córkę, a nawet otruć ją jakimiś lekami, to nie może być mowy o zaufaniu w ich związku!

Kinga nie daruje Jankowi oskarżenia o porwanie Poli w 4164 odcinku "Pierwszej miłości"

Po wyjściu Kingi z aresztu w 4164 odcinku "Pierwszej miłości" jej relacje z Jankiem będą bardzo napięte! Nie daruje mężowi tego, że nie stanął w jej obronie podczas zatrzymania, że potraktował ją tak, jakby chciała skrzywdzić Polę. A ona przecież tylko przyszła z jego córką do mieszkania w czasie spaceru! Wcale jej nie porwała i nic nie zrobiła Lilce. Była kochanka Stańczuka wszystko ukartowała ze swoją przyjaciółką Hanką, żeby pozbyć się Kingi raz na zawsze.

Podejrzenia Janka w 4164 odcinku "Pierwszej miłości", że Lilka wymyśliła porwanie córki

Tymczasem Janka w 4164 odcinku "Pierwszej miłości" nie przestaną martwić słowa Leona, syna Lilki, który nie martwił się "zniknięciem" siostry, bo wiedział, że Kinga wzięła ją tylko na spacer... A to oznacza, że Lilka wymyśliła porwanie! Kompletnie zdezorientowany Stańczuk będzie chciał porozmawiać o swoich podejrzeniach z żoną. Ale synowie i przyjaciółki Kingi nie dopuszczą go do niej! Dojdzie do kolejnej awantury w ich mieszkaniu!

Co w tej sytuacji zrobi Janek? Rozżalony, odtrącony przez Kingę, która nie będzie chciała słuchać żadnych wyjaśnień, dlaczego uwierzył Lilce, podejmie decyzję, że teraz będzie radził sobie sam, skupi się na Poli, bo ona jest najważniejsza.

- Jestem do niczego, zdradziłem, zrobiłem dziecko na boku, jasne! A skoro zostałem z tym sam, to teraz będę grał tylko na siebie - uprzedzi Kingę i jej synów.

Podstęp Lilki zadziała w 4164 odcinku "Pierwszej miłości". Janek zostanie bez Kingi

Podstęp Lilki w 4164 odcinku "Pierwszej miłości" zadziała bardzo skutecznie. Teraz tylko będzie czekała aż Janek znów przyjdzie do niej, skoro u Kingi nie będzie miał już czegoś szukać. Przebiegła intrygantka wkrótce potem popełni jednak błąd, a Janek przyciśnie ją do tego stopnia,że zmięknie i wyzna mu całą prawdę o "porwaniu" Poli przez Kingę.

