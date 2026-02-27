Pierwsza miłość, odcinek 4169: Borys dowiaduje się, że grozi mu wieloletnie więzienie - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły ostatnio zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Walka Kingi i Lilki o względy Janka przybrała na sile, a w grę włączono nawet córkę jednej z nich, jednak to radiowiec zaskoczył wszystkich niespodziewaną informacją na antenie. W tym samym czasie Emilka, rozczarowana unikającym jej Fryderykiem, postanowiła, że nigdy więcej nie będzie płakać z powodu mężczyzn. Nie zabrakło też dramatycznych chwil, gdy błąd Elizy przyniósł fatalne skutki, a Darek zabrał Borysa w podróż, która miała być ostatnią, choć po drodze zmienił swoje nastawienie. Po tylu zwrotach akcji pozostaje pytanie, czego możemy spodziewać się w kolejnych odcinkach?

"Pierwsza miłość" odc. 4169 - streszczenie

Po brutalnym pobiciu Eliza składa na policji zeznania, w których wskazuje Darka jako swojego oprawcę. Wraz z mężem starają się ukryć ten fakt przed Angeliką, jednak dziewczyna ma własne podejrzenia i prosi Filipa o pomoc w odkryciu prawdy. W międzyczasie do Filipa zwraca się również przerażony Borys, przekonany, że ktoś poluje na jego życie. Gdy wychodzi na jaw, że Borys zażądał zapłaty za oddanie szpiku, Filip uświadamia mu, że grozi za to nawet dziesięć lat więzienia, po czym go przepędza. Nieświadomy Borys nie wie, że ludzie Bolesława są już bardzo blisko. Równolegle, roztargnienie Lucynki, która podejrzewa, że może być w ciąży, prowadzi do incydentu na zajęciach z samoobrony, w wyniku którego Jędrek podbija sobie oko, ale przy okazji poznaje kogoś nowego.

"Pierwsza miłość" odc. 4169 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych fanów serialu, którzy z zapartym tchem będą śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Co tym razem wydarzy się w życiu mieszkańców Wrocławia i Wadlewa? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, warto zarezerwować sobie czas na najnowszy epizod. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" od 2004 roku gości w polskich domach, opowiadając historie, które bawią, wzruszają i trzymają w napięciu. Losy bohaterów, rozgrywające się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, to prawdziwa mieszanka gatunków – od romansu, przez komedię, aż po wątki sensacyjne i kryminalne. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje aktualny i bliski sercom widzów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)