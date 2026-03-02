Pierwsza miłość, odcinek 4169. Borys chce pieniędzy za życie Angeliki

W poprzedniej odsłonie serii zachowanie Emilki skutecznie wystraszyło Fryderyka, co doprowadziło kobietę do rezygnacji z poszukiwania miłości. Śmiałek ma jednak cichą nadzieję, że ta sytuacja skłoni jego córkę do powrotu w ramiona Bartka. W trudnych chwilach Artur okazał się wsparciem dla Kingi, która leczy rany po rozstaniu. Zaskakujący obrót przybrały sprawy między Lilką a Jankiem po jego decyzji na antenie radiowej. Eliza poniosła surową karę za swoje błędy, a Darek, który miał wyeliminować Borysa, zmienił plany pod wpływem impulsu w trakcie podróży.

Dramatyczne sceny w 4169. odcinku serialu Pierwsza miłość

Bolesław organizuje profesjonalną opiekę medyczną dla swojej pobitej małżonki. Eliza składa zeznania na policji, oskarżając o napaść pasierba kobiety, Darka, choć przy samej Angelice wszyscy starają się ukrywać prawdę. Kobieta wyczuwa jednak fałsz i prosi o interwencję Filipa. U chłopaka zjawia się również przerażony Borys, twierdząc, że grozi mu śmierć. Gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna zażądał ćwierć miliona złotych za przeszczep szpiku, Filip bez wahania wyrzuca go z mieszkania. Piotrek ostrzega Wojnara, że za takie wymuszenie grozi dekada za kratkami, ale ludzie Bolesława są już na tropie szantażysty. Tymczasem w klubie fitness Lucynka wprowadza chaos, zmuszając Martę do improwizacji podczas lekcji samoobrony. Jędrek kończy trening z podbitym okiem, ale też nową znajomością, a Lucynka zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka.

Emisja serialu Pierwsza miłość. Gdzie oglądać nowe odcinki?

Losy ulubionych bohaterów można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Emisja 4169. odcinka zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść wtedy przed telewizorami, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie epizody.

Fabuła i obsada wrocławskiej produkcji

„Pierwsza miłość” to osadzona we wrocławskich realiach opowieść obyczajowa, emitowana przez Polsat nieprzerwanie od 2004 roku. Główną osią fabuły są losy Marysi i Pawła, ale scenariusz szeroko opisuje także perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Serial łączy wątki romantyczne z kryminalnymi i społecznymi, co zapewnia mu stałe grono oddanych fanów.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler

Karol Strasburger grający Karola Wekslera

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach kreujący postać Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk w roli Ewy Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej

Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik

Piotr Cyrwus odgrywający Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak

Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek w roli Adama Biernackiego

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska grająca Lilianę Błocką

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska wcielająca się w Maję