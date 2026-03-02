Pierwsza miłość, odcinek 4169. Borys chce pieniędzy za życie Angeliki

Joanna Dembek
2026-03-02 11:40

Serial "Pierwsza miłość" od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę sercowych dylematów i życiowych dramatów. Bohaterowie nieustannie walczą o swoje szczęście, a fabuła nie zwalnia tempa. Kolejna porcja emocji nadejdzie już 6 marca, kiedy stacja Polsat wyemituje 4169. epizod serialu.

W poprzedniej odsłonie serii zachowanie Emilki skutecznie wystraszyło Fryderyka, co doprowadziło kobietę do rezygnacji z poszukiwania miłości. Śmiałek ma jednak cichą nadzieję, że ta sytuacja skłoni jego córkę do powrotu w ramiona Bartka. W trudnych chwilach Artur okazał się wsparciem dla Kingi, która leczy rany po rozstaniu. Zaskakujący obrót przybrały sprawy między Lilką a Jankiem po jego decyzji na antenie radiowej. Eliza poniosła surową karę za swoje błędy, a Darek, który miał wyeliminować Borysa, zmienił plany pod wpływem impulsu w trakcie podróży.

Dramatyczne sceny w 4169. odcinku serialu Pierwsza miłość

Bolesław organizuje profesjonalną opiekę medyczną dla swojej pobitej małżonki. Eliza składa zeznania na policji, oskarżając o napaść pasierba kobiety, Darka, choć przy samej Angelice wszyscy starają się ukrywać prawdę. Kobieta wyczuwa jednak fałsz i prosi o interwencję Filipa. U chłopaka zjawia się również przerażony Borys, twierdząc, że grozi mu śmierć. Gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna zażądał ćwierć miliona złotych za przeszczep szpiku, Filip bez wahania wyrzuca go z mieszkania. Piotrek ostrzega Wojnara, że za takie wymuszenie grozi dekada za kratkami, ale ludzie Bolesława są już na tropie szantażysty. Tymczasem w klubie fitness Lucynka wprowadza chaos, zmuszając Martę do improwizacji podczas lekcji samoobrony. Jędrek kończy trening z podbitym okiem, ale też nową znajomością, a Lucynka zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka.

Emisja serialu Pierwsza miłość. Gdzie oglądać nowe odcinki?

Losy ulubionych bohaterów można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Emisja 4169. odcinka zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść wtedy przed telewizorami, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie epizody.

Fabuła i obsada wrocławskiej produkcji

„Pierwsza miłość” to osadzona we wrocławskich realiach opowieść obyczajowa, emitowana przez Polsat nieprzerwanie od 2004 roku. Główną osią fabuły są losy Marysi i Pawła, ale scenariusz szeroko opisuje także perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Serial łączy wątki romantyczne z kryminalnymi i społecznymi, co zapewnia mu stałe grono oddanych fanów.

W obsadzie serialu znajdują się między innymi:

  • Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler
  • Karol Strasburger grający Karola Wekslera
  • Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego
  • Wojciech Błach kreujący postać Michała Domańskiego
  • Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk w roli Ewy Weksler
  • Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej
  • Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik
  • Piotr Cyrwus odgrywający Kazimierza Wąsa
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak
  • Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką
  • Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
  • Krystian Wieczorek w roli Adama Biernackiego
  • Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego
  • Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego
  • Sylwia Sokołowska grająca Lilianę Błocką
  • Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
  • Olga Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska wcielająca się w Maję
Pierwsza miłość odc. 4169
