Pierwsza miłość, odcinek 4169. Borys chce pieniędzy za życie Angeliki

W poprzedniej odsłonie serii zachowanie Emilki skutecznie wystraszyło Fryderyka, co doprowadziło kobietę do rezygnacji z poszukiwania miłości. Śmiałek ma jednak cichą nadzieję, że ta sytuacja skłoni jego córkę do powrotu w ramiona Bartka. W trudnych chwilach Artur okazał się wsparciem dla Kingi, która leczy rany po rozstaniu. Zaskakujący obrót przybrały sprawy między Lilką a Jankiem po jego decyzji na antenie radiowej. Eliza poniosła surową karę za swoje błędy, a Darek, który miał wyeliminować Borysa, zmienił plany pod wpływem impulsu w trakcie podróży.
Dramatyczne sceny w 4169. odcinku serialu Pierwsza miłość
Bolesław organizuje profesjonalną opiekę medyczną dla swojej pobitej małżonki. Eliza składa zeznania na policji, oskarżając o napaść pasierba kobiety, Darka, choć przy samej Angelice wszyscy starają się ukrywać prawdę. Kobieta wyczuwa jednak fałsz i prosi o interwencję Filipa. U chłopaka zjawia się również przerażony Borys, twierdząc, że grozi mu śmierć. Gdy wychodzi na jaw, że mężczyzna zażądał ćwierć miliona złotych za przeszczep szpiku, Filip bez wahania wyrzuca go z mieszkania. Piotrek ostrzega Wojnara, że za takie wymuszenie grozi dekada za kratkami, ale ludzie Bolesława są już na tropie szantażysty. Tymczasem w klubie fitness Lucynka wprowadza chaos, zmuszając Martę do improwizacji podczas lekcji samoobrony. Jędrek kończy trening z podbitym okiem, ale też nową znajomością, a Lucynka zaczyna podejrzewać, że spodziewa się dziecka.
Emisja serialu Pierwsza miłość. Gdzie oglądać nowe odcinki?
Losy ulubionych bohaterów można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Emisja 4169. odcinka zaplanowana jest na piątek, 6 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść wtedy przed telewizorami, mają możliwość nadrobienia zaległości w serwisie Polsat Box Go, gdzie dostępne są wszystkie epizody.
Fabuła i obsada wrocławskiej produkcji
„Pierwsza miłość” to osadzona we wrocławskich realiach opowieść obyczajowa, emitowana przez Polsat nieprzerwanie od 2004 roku. Główną osią fabuły są losy Marysi i Pawła, ale scenariusz szeroko opisuje także perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Serial łączy wątki romantyczne z kryminalnymi i społecznymi, co zapewnia mu stałe grono oddanych fanów.
W obsadzie serialu znajdują się między innymi:
- Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler
- Karol Strasburger grający Karola Wekslera
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego
- Wojciech Błach kreujący postać Michała Domańskiego
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk w roli Ewy Weksler
- Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym wcielający się w Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej
- Filip Gurłacz grający Oskara Korzeniowskiego
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg wcielająca się w Laurę Kowalik
- Piotr Cyrwus odgrywający Kazimierza Wąsa
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak
- Jowita Budnik grająca Paulinę Sawicką
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek w roli Adama Biernackiego
- Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego
- Sylwia Sokołowska grająca Lilianę Błocką
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska wcielająca się w Maję