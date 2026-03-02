M jak miłość, odcinek 1913: Ślub Kasi i Mariusza pod jednym warunkiem. Nie pozostawi jej żadnego wyboru przed porodem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zaręczyny Kasi i Mariusza w 1913 odcinku "M jak miłość" tylko z pozoru będą wyglądały na romantyczny gest zakochanego Sanockiego. Tak naprawdę jemu przyświeca tylko jeden cel, żeby Jakub Karski nie odebrał mu Kasi, żeby ukochana nie wróciła do byłego męża, który stale się koło niej kręci. To dlatego Mariusz wręczy Kasi pierścionek zaręczynowy tuż po tym jak przyłapie ją w windzie z Jakubem. Oczywiście nie będą robili nic złego, ale zazdrość kochanka osiągnie szczyt!

Mariusz będzie naciskał na ślub z Kasią w 1913 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że oświadczyny Mariusza w 1913 odcinku "M jak miłość" będą dla Kasi sygnałem, że on nie odpuści, póki nie będzie miał gwarancji, że ich związek przetrwa, że będzie ją miał tylko dla siebie. Zaraz po tym jak Kasia włoży pierścionek zaręczynowy na palec, narzeczony zażąda jednak, by aż do porodu została w domu. Będzie też naciskał, aby jak najszybciej wzięli ślub. Najlepiej jeszcze przed porodem, do którego z jego wyliczeń został jeszcze ponad miesiąc.

Ale przecież Kasia skłamała, w którym jest tygodniu ciąży i kiedy wystąpią u niej skurcze przepowiadające, lekarka ze szpitala przypomni ciężarnej, że urodzi za dwa tygodnie!

- Najważniejsze, że zostaniesz moją żoną. Jak dla mnie moglibyśmy wziąć ślub choćby jutro... Wszystko mi jedno gdzie i kiedy - Mariusz zacznie naciskać na szybki ślub z Kasią. - Ale mnie nie. Teraz w sukni ślubnej wyglądałabym jak yeti. Poczekajmy aż urodzi się dziecko. Ogarniemy się trochę po porodzie... - Dobrze, ale pod jednym warunkiem... Że obiecasz mi, że do porodu skupisz się na dziecku i nie wrócisz już do pracy. Przemęczasz się. Martwię się o ciebie i o naszą córeczkę. I na to będę nalegał... - Dobrze... - Kasia nie będzie miała innego wyjścia, jak spełnić warunek Mariusza. - Będę się tobą opiekował. Tobą i naszą córeczką... Nigdy niczego wam nie zabraknie. Będę nosił was na rękach - zapewni Sanocki.

Kasia w 1913 odcinku "M jak miłość" ulegnie presji Mariusza, by nie dowiedział się, w którym jest miesiącu ciąży

W 1913 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia ulegnie presji i na odejście z pracy się zgodzi, choć wcześniej o porzuceniu kliniki wcale nie myślała. Nie cofnie się jednak przed niczym, aby nie wzbudzać więcej podejrzeń Mariusza. Szczególnie, że do terminu porodu zostaną jej tylko dwa tygodnie, a Mariusz cały czas jest przekonany, że to dopiero zacznie się 8. miesiąc ciąży.