M jak miłość, odcinek 1914: Basia ze złamanym sercem wyjdzie z Polski! Ostatnie wyznanie do Barbary - ZDJĘCIA

- Ale coś tak mizernie wyglądasz, źle spałaś dzisiaj? Wiem, aniołku, ale czas leczy rany i złamane serca też - Barbara od razu zgadnie, czemu Basi mina jest nietęga.

- U mnie jest chyba na odwrót, od rozstania z Michałem jest coraz gorzej. Najgorsze jest to, że teraz wszystko mi o nim przypomina i na niczym nie mogę się skupić. Nauka też mi nie idzie. Mam nadzieję, że ten wyjazd mi pomoże, odetnę się - wyzna szczerze Basia.

- Rodzicom już mówiłaś o swoich planach? - zapyta czujnie Barbara, ale po reakcji uświadomi sobie, że wnuczka raczej na pewno nie zwierzała się Rogowskim.

- Dzisiaj mam jeszcze spotkanie z wychowawczynią i panią dyrektor, a później będę musiała powiedzieć rodzicom, bo potrzebuję ich zgody - wytłumaczy Basia.