M jak miłość, odcinek 1914: Ostateczne rozstanie Basi i Michała! Na pożegnanie zostawi jej tylko krótki list - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Basi i Michała w 1914 odcinku "M jak miłość" przejdzie już do przeszłości. Już od jakiegoś czasu wydawało się, że piłkarz, który robi oszałamiająca karierę nie traktuje Rogowskiej poważnie, że wcale nie jest dla niego ważna. A wspólne plany na przyszłość, o których Michał często zapewniał Basię to tylko mrzonki. Kolejny chłopak złamie Basi serce. Rozstanie z Michałem będzie dla niej na tyle bolesne, że podejmie decyzję o dużej zmianie w swoim życiu. Wyjeździe z Grabiny do Niemiec.

Basia nie zniesie rozstania z Michałem w 1914 odcinku "M jak miłość"

Jednak zanim to nastąpi Basia w 1914 odcinku "M jak miłość" będzie się wypłakiwać babci Barbarze. Mimo że od rozstania minie już kilka dni nastolatka nie pogodzi się z tym, że Michał ją zostawił. Trudno jej będzie zrozumieć, dlaczego piłkarz tak ją potraktował. Przecież zapewniał ją o swojej miłości, o tym, że pogodzi karierę w klubie piłkarskim z ich związkiem. Okaże się jednak, że to były tylko puste słowa.

Barbara pocieszy załamaną Basię w 1914 odcinku "M jak miłość"

Jak zawsze w trudnych chwilach Barbara w 1914 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli na to, żeby Basia pogrążyła się w swoim bólu, cierpiała przez byłego chłopaka. Pocieszy wnuczkę, że na Michale świat się nie kończy.

- Czas leczy rany, kochanie, złamane serca też - powie Barbara, cytowana przez światseriali.interia.pl. - U mnie jest na odwrót, z każdym dniem od rozstania z Michałem jest mi coraz gorzej... Nie rozumiem. Mieliśmy tyle planów i wszystko się między nami popsuło. Tak nagle, z dnia na dzień przestałam być dla niego ważna - zrozpaczona Basia nie pogodzi się z tym, że chłopak ją zostawił. - Ludzie się zmieniają - zauważy Mostowiakowa. - Wszystko mi teraz o nim przypomina, na niczym nie mogę się skupić, nauka mi nie idzie... - zwierzy się babci 17-latka.

Michał zostawi dla Basi pożegnalny list w 1914 odcinku "M jak miłość"

Na tym nie koniec, bo w 1914 odcinku "M jak miłość" Michał przyjedzie do Grabiny, lecz zabraknie mu odwagi na spotkanie i rozmowę z Basią. Celem jego wizyty wcale nie będzie próba odzyskania dziewczyny, lecz ostateczne pożegnanie. To dlatego spotka się z Barbarą i poskarży się, że nastolatka nie odbiera telefonów i nie chce z nim rozmawiać. Mostowiakowa uświadomi piłkarzowi, że bardzo zranił jej wnuczkę i potrzebuje teraz czasu.

Wyjazd Michała do Mediolanu. Na zawsze zniknie z obsady "M jak miłość"

Jakby tego było mało Michał po rozstaniu z Basią w 1914 odcinku "M jak miłość" zapowie swój wyjazd do Mediolanu, gdzie zostanie na dłużej. Podpisze kontrakt na rok z włoskim klubem i nie wróci już Polski. To oznacza, że Igor Pawłowski zniknie z obsady serialu. Basia dowie się o wszystkim w najgorszy możliwy sposób - z pożegnalnego listu od byłego chłopaka, który Michał zostawi jej babci.

Po przeczytaniu listu Michała do Basi dotrze, że jej ukochany zachował się jak tchórz. Zaleje się łzami i załamie się jeszcze bardzie. W złości zacznie krzyczeć, jak bardzo go nienawidzi i podrze pożegnalny list, żeby nic jej już nie przypominało Michała!

- Nawet nie miał odwagi powiedzieć mi tego prosto w oczy? Nienawidzę go, nienawidzę! - wściekła i porzucona Basia nie będzie miała litości dla Michała.