M jak miłość, odcinek 1914: Tak Basia przekona Rogowskich do wyjazdu do Niemiec! Agnes załatwi jej tam nową rodzinę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1914 odcinku "M jak miłość" związek Basi i Michała rozpadnie się, a młoda Rogowska straci kolejnego ukochanego. Młody piłkarz przyjmie ofertę z Mediolanu, która będzie dla niego życiową szansą, ale o tym jego była już dziewczyna dowie się z listu, bo po rozstaniu nie będzie chciała ani rozmawiać, ani widzieć się ze swoim ukochanym. A po jego lekturze, załamie się jeszcze bardziej.

W 1914 odcinku "M jak miłość" Barbara stanie się świadkiem dramatu Basi. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl to właśnie ona przekaże jej list od Michała, który chłopak przekaże właśnie na jej ręce. Oczywiście, seniorka wyda go wnuczce, która wówczas załamie się jeszcze bardziej. Ale tylko do czasu, gdyż tak samo jak jej były już chłopak postanowi wyjechać. Jednak w zupełnie innym kierunku!

Obawy Marysi przed wyjazdem Basi do Niemiec w 1914 odcinku "M jak miłość"!

W 1914 odcinku "M jak miłość" Basia wyrazi chęć wyjazdu na uczniowską wymianę i szybko zakwalifikuje się do wyjazdu do Niemiec. A dokładniej do Hamburga, czyli w rodzinne strony jej przyrodniej siostry Agnes. I to właśnie ją wraz z Barbarą poprosi o pomoc w przekonaniu do tego pomysłu i rodziców, bo babcia i Rotke od początku będą jej w tym kibicować. Ale z Rogowskimi tak łatwo jej nie pójdzie! A zwłaszcza z Marysią.

- Zawsze mi powtarzaliście, że podróże kształcą… A nasze liceum organizuje wymiany uczniowskie od wielu lat! I nie będę tam sama – oprócz tej rodziny, u której zamieszkam, szkoła przydzieli mi opiekuna, nauczyciela… - zacznie Basia.

- Wszystko pięknie, kochanie, ale czy ty naprawdę uważasz, że to dobry czas na takie wyjazdy? - spyta ją Marysia.

- Mamo, tak! Teraz jest najlepszy czas na skorzystanie z tej szansy! Na nauczenie się języka, z którego będę mogła pisać maturę rozszerzoną... W czwartej klasie na pewno nie zgodzicie się na taką wymianę! - uzna młoda Rogowska w 1914 odcinku "M jak miłość"!

Agnes i Barbara przekonają Rogowskich do wyjazdu ich córki w 1914 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie do ich rozmowy w 1914 odcinku "M jak miłość" wtrąci się Agnes. Rotke zdecydowanie wstawi się za siostrą. Tym bardziej, że sama będzie mieć już za sobą taki wyjazd i to także w jej wieku, a nawet jeszcze dalej! A młoda Rogowska będzie na wyciągnięcie ręki i nie będzie sama, bo w Hamburgu siostra załatwi jej obstawę!

- Ja wiem, że martwicie się o Basię, ale ona na pewno da sobie radę… Ja w jej wieku byłam na takiej wymianie w Stanach! - wyzna im Agnes, po czym doda - Hamburg to moje miasto, mam tam wielu przyjaciół, znajomych… Basia nie będzie sama, obstawimy ją konkretnym wsparciem!

Wówczas w 1914 odcinku "M jak miłość" do rozmowy wtrąci się i Barbara, która także stanie po stronie swojej wnuczki. I w tej sytuacji Rogowscy będą już przegłosowani, bo będzie już 3:2!

- Ja też myślę, że takie doświadczenie bardzo się Basi przyda... Poza tym to tylko trzy miesiące… - stwierdzi Barbara, której głos okaże się decydującym w przekonaniu Marysi i Artura do wyjazdu Basi na uczniowska wymianę do Niemiec!

