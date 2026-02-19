M jak miłość. Basia wróci z Niemiec do Agnes i Artura! Córki Rogowskiego jeszcze mu pokażą - ZDJĘCIA

Basia wyjedzie na uczniowską wymianę do Niemiec w 1914 odcinku "M jak miłość"!

To już pewne, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Basia wróci z Niemiec do Grabiny, zupełnie tak samo jak Agnes! Zdradzamy, że młodsza córka Artura także wyjedzie za zachodnią granicę Polski, gdy po rozstaniu z Michałem nieco się podłamie i znajdzie się w dołku, Rogowska postanowi przeżyć prawdziwą przygodę życia, aby się podnieść i stąd tak zacznie namawiać Agnes i Barbarę (Teresa Lipowska), żeby pomogły jej przekonać rodziców, co im się uda!

Ale spokojnie, bo w 1914 odcinku "M jak miłość" Basia nie zniknie na dobre i nie wymieni się miejscem z Agnes, która z kolei dołączy do rodziny w Grabinie, już na zawsze! A to dlatego, że po podniesieniu się młoda Rogowska także wróci do ojca i siostry!

Młoda Rogowska wróci do Grabiny tak jak Agnes w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Robert Moskwa pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem z planu "M jak miłość", na którym z utęsknieniem ściska brunetkę. I choć sam aktor kazał fanom zgadywać o kogo chodzić, to nietrudno było im się domyślić, że jest to jedna z córek Artura. A dokładniej Basia, która tak samo jak Agnes, także wróci do niego z Niemiec.

- A kogóż to ja tak dzisiaj przywitałem na planie @mjakmilosc.official ??? Zgadujcie ! :) - spytał aktor.

- Jedną z dwóch córek ❤️ - odpowiedziała jedna z fanek, na co kolei zaczęli słusznie wskazywać właśnie na Basię, bo na Agnes dziewczyna jest za niska!

Jednak na zdjęciach z planu "M jak miłość" nie zabrakło i Agnes, gdyż Amanda Mincewicz także pochwaliła się wspólnym zdjęciem z Kariną Woźniak i Robertem Moskwą na swojej relacji na Instagramie. Na fotografii widzimy szczęśliwego Artura, który trzyma w objęciach już obie swoje córki na odnowionym strychu rodzinnego domu w Grabinie. I choć cała trójka tryska radością, to jednak Rogowski wcale nie ma z nimi łatwego zadania!

- Trzech muszkieterów w Grabinie - podpisała aktorka, po czym zwróciła się z pytaniem do fanów - Kto tu rządzi? Tata czy córki?

Artur podda się córkom w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Oczywiście, odpowiedź może być tylko jedna, gdyż to córki Artura będą górą i w najbliższych odcinkach "M jak miłość" jeszcze mu to pokażą. Wszystko zacznie się już od samego wyjazdu Basi do Niemiec, ale pod jej nieobecność i po jej powrocie wcale nie będzie dla Rogowskiego lepiej!

Jednak dla niego i tak najważniejsze będzie to, że będzie miał je obie obok siebie. I stąd nawet sam sobie pozwoli, aby córki nim rządziły. A one w nowych odcinkach "M jak miłość" to wykorzystają! Tym bardziej, że będą mieć nad nim przewagę, gdyż będą już z powrotem we dwie!

