M jak miłość, odcinek 1920: Natalka i Adam zaliczą wpadkę! Wyda się, kim naprawdę jest kochanka Karskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Od kilku tygodni kochanka Adama Karskiego w "M jak miłość" jest na ustach wszystkich policjantów z posterunku w Lipnicy. Komendant nie zdołał ukryć przed podwładnymi, że się z kim spotyka, że z nową ukochana spędza całe noce. Plotki o romansie szefa policji zaczął rozsiewać Rafał, który doniósł nawet Natalce, że Karski spotka się z jakąś "niezłą sztuką". Nie mając pojęcia o tym, że to właśnie ona jest sekretną kochanką Adama.

Natalka i Adam Karski w "M jak miłość" nie wszystkim ujawnili swój związek

Póki co Natalka i Adam tylko przed rodziną Mostowiaków i sąsiadami z leśniczówki, Zofią Kisielową (Małgorzata Rożniatowska) i Robertem Żakiem (Krzysztof Tyniec), ujawnili swój związek. W pracy zachowują służbowe relacje. Co więcej, Karski, który słynie z trudnego charakteru bardzo dba o to, żeby traktować Natalię na równi z innymi policjantami. Jak przystało na wymagającego szefa przywołuje ją do porządku i wydaje rozkazy, jak tylko zachodzi taka potrzeba.

To dlatego Rafał, który namierzył romans Adama, nie domyślił się, że to Natalka jest jego kochanką. Ale lada moment się to zmieni. Szczególnie, że Natalia zgodziła się, żeby Karski zamieszkał z nią i Hanią (Wiktoria Basik) w leśniczówce. Adam wyznał jej miłość i nie ma żadnych wątpliwości, że myśli poważnie o ich związku. Tylko jak to przyjmą policjanci z Lipnicy?

Wpadka Natalki i Adama przed Rafałem w 1920 odcinku "M jak miłość"

W 1920 odcinku "M jak miłość" związek Natalki i Adama wyjdzie na jaw, gdy Rafał przyłapie ich razem w jej domu. Nakryje zakochanych w intymnej sytuacji na miłosnych igraszkach, więc nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to Natalia jest kochanką komendanta! Nieco zmieszany zostawi parę samą, nie czekając na żadne wyjaśnienia, co tak naprawdę ich łączy.

Przed Natalką i Karskim teraz trudne wyzwanie - jak oddzielić związek od wspólnej pracy na posterunku policji, żeby nikt nie miał podejrzeń, że komendant faworyzuje swoją kobietę.