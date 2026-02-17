M jak miłość, odcinek 1910: Sekretny romans Karskiego! Rafał doniesie Natalce, kim jest kochanka Adama - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Potajemny romans Adama Karskiego w 1910 odcinku "M jak miłość" będzie rozpalał wyobraźnię policjantów z posterunku w Lipnicy! Podwładni komendanta nie będą mieli jednak pojęcia, z kim spotyka się ich szef, kim jest piękna kobieta, która zdobyła serce Adama. Ponieważ służbowe relacje Karskiego z Natalką zrobią się bardzo napięte, zacznie nawet krzyczeć na na niego na komendzie, jak bardzo go wkurza, to Rafałowi przez myśl nie przyjedzie, że to właśnie ona jest kochanką szefa!

Rafał rozsieje plotki o romansie Adama Karskiego w 1910 odcinku "M jak miłość"

Podczas wspólnej akcji Rafał w 1910 odcinku "M jak miłość" wtajemniczy Natalkę w miłosne życie komendanta policji. Nie będzie miał żadnych hamulców, by przekazać koleżance gorącą plotkę, że Karski ma romans, który próbuje przed nimi ukryć! Zaintrygowany Stadnicki nie zdoła jednak odkryć, kim jest wybranka Karskiego. Po reakcji Natalki nie nabierze też podejrzeń, że to właśnie ona.

- Spinka z szefem? O co się poprztykaliście? - O nic... Po prostu czasem ciężko się z nim dogadać - wyjaśni pokrętnie Natalka. - No fakt gość nie ma łatwego charakteru, ale niektórym to nie przeszkadza. Sprzedać ci newsa? Nie uwierzysz, podobno nasz szef ma romans! - Co? - Romek, ten praktykant, który był u nas w lipcu, kojarzysz? - Nie... - W każdym razie Romek widział naszego szefa z jakąś laską w galerii handlowej w Gródku. Podobno niezła sztuka i strasznie się migdalili. I nie nocuje w domu... Staszek był u niego wczoraj, dość późno, i go nie zastał. A ja słyszałem ostatnio jak nasz Adaś świntuszył z kimś przez telefon! - Co?! - Kiedy wszedłem, urwał rozmowę. Szczegółów ci oszczędzę, ale były dość pikantne. I co ty na to? - Fascynujące...

Natalka w 1910 odcinku "M jak miłość" zarzuci Karskiemu, że ma romans

Po rozmowie z Rafałem w 1910 odcinku "M jak miłość" Natalka wyłoży karty na stół przed Adamem. Zjawi się w gabinecie szefa i z lekkim wyrzutem w głosie opowie mu o wszystkim, o czym plotkują policjanci z Lipnicy.

- Podobno masz romans! - Kto mnie namierzył? - Niejaki Roman, praktykant - wyjaśni Natalia. - A tak, był tu taki - potwierdzi Karski. - O wszystkim doniósł Rafałowi, Rafał przyszedł z tym do mnie. Jest strasznie ciekawy, kogo poderwałaś, ponieważ Roman powiedział mu, że to jakaś "gorąca sztuka" - Ten cały Romek na dobry gust. Czyli Rafał się nie domyślił, że my... - Rafał? Nasz wybitny śledczy. Absolutnie nie... - Natalka wyśmieje kolegę za to, że jeszcze nie odkrył, że to ona jest kochanką szefa.