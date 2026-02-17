M jak miłość, odcinek 1910: Rogowski nie pomoże Marysi w opiece nad wnukiem. Wyjedzie z Grabiny niedługo po Pawle - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku „M jak miłość” Artur nie będzie mógł wspierać Marysi w codziennej opiece nad jej wnukiem. Lekarz wyjedzie z Grabiny, co sprawi, że Rogowska zostanie z Antosiem praktycznie sama. Sytuacja okaże się wyjątkowo trudna, bo Paweł nadal nie wróci po syna i nie skontaktuje się z rodziną, a Barbara (Teresa Lipowska) pogrążona w żałobie nie będzie w stanie jej realnie pomóc. Marysia, zgodnie z ostatnią wolą Franki, weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za Antosia. Jednocześnie nie przestanie martwić się o Pawła, którego los pozostanie nieznany.

Marysia nagra Pawłowi rozpaczliwą wiadomość w 1910 odcinku "M jak miłość"

Samotność i brak kontaktu z synem doprowadzą Marysię do momentu załamania. W 1910 odcinku „M jak miłość” zdecyduje się nagrać Pawłowi wiadomość na pocztę głosową, przekazując mu najważniejsze wieści z Grabiny i błagając, by się odezwał. Właśnie w tym momencie wyjdzie na jaw, co się dzieje z lekarzem.

– Paweł, synku. U nas jest wszystko po staremu. Basia jutro wraca z obozu. Artur z konferencji. Antoś jest zdrowy i rośnie jak na drożdżach. Prześlę ci jego nowe zdjęcia. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Bardzo za Tobą tęsknimy. Paweł, odezwij się, proszę cię – nagra mu się Marysia.

Judyta wesprze Marysię w trudnym czasie, a Artur wróci do Grabiny

Choć Artur wyjedzie, Marysia nie zostanie całkowicie bez wsparcia. W 1910 odcinku „M jak miłość” obok niej będzie Judyta (Paulina Chruściel), która zauważy, że przyjaciółka wcale nie radzi sobie tak dobrze, jak wszyscy sądzą. Terapeutka spróbuje pomóc Marysi przetrwać żałobę po France i niepewność związaną z losem Pawła, a także wesprze ją w opiece nad Antosiem.

Do tego krótko po jednostronnym telefonie Marysi do syna, Artur wróci do Grabiny. Rogowska wręcz wskoczy mężowi w ramiona, co tylko pokaże, że bardzo go potrzebuje.

- Artur! - ucieszy się Marysia na widok ukochanego.

- Co jest? - nieco zdziwi się Rogowski.

- Jak dobrze, że jesteś - powie krótko stęskniona i strapiona Marysia.

