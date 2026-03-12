Na sygnale, odcinek 866: Piotr i jego córka w pułapce! Co się stanie z małą Lidzią?

2026-03-12 15:13

"Na sygnale" - co zobaczymy w nowym 866 odcinku 13. sezonu polskiego serialu medycznego? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 866 "Na sygnale", który ukaże się w czwartym tygodniu marca oraz zdradzamy szczegóły jego emisji.

Piotr Strzelecki trzyma w ramionach córkę Lidzię, z zamyśloną miną, patrząc w bok. Dziewczynka w jasnej sukience opiera się o ojca, patrząc z zaciekawieniem w kierunku widza. Zdjęcie z serialu Na sygnale dostępne na Super Seriale.

Co się wydarzy w 866. odcinku "Na sygnale"?

"Na sygnale" to popularna produkcja emitowana na antenie TVP2, ukazująca pełną wyzwań pracę ratowników medycznych. Widzowie od lat śledzą z zapartym tchem dramatyczne losy bohaterów, ratujących ludzkie życie w ekstremalnych warunkach. Przed nami kolejny epizod trzynastego sezonu. Co przygotowali twórcy? Oto szczegółowe streszczenie 866. odcinka, zaplanowanego na trzeci tydzień marca.

Streszczenie 866. odcinka "Na sygnale"

Jak podaje serwis Eska.pl, w 866. odcinku serialu "Na sygnale" załoga doktor Reiter zostanie wezwana do pacjenta, który jest przekonany, że padł ofiarą otrucia ze strony pracowników audytowanej przez niego firmy. Okazuje się jednak, że jego stan to wynik ataku kamicy żółciowej i zapalenia trzustki. Zespół doktora Vicka stoczy z kolei wyścig z czasem, ratując kobietę z zawałem przed upływem decydującej "złotej godziny". Britney ponownie zwróci się do doktora Banacha z prośbą o trzymiesięczny urlop, planując wyjazd na platformę wiertniczą do matki. Tymczasem Benio zorganizuje dla Basi romantyczną randkę na dachu wieżowca, która nieoczekiwanie zamieni się w walkę o przetrwanie, gdy para zostanie tam uwięziona i niemal zamarznie.

Kiedy premiera 866. odcinka "Na sygnale"?

Najnowszy, 866. odcinek "Na sygnale" trafi na ekrany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku. Emisja rozpocznie się punktualnie o 21:55 w TVP2.

Obsada 866. odcinka "Na sygnale"

Za scenariusz do tego epizodu odpowiada Tomasz Titkow. Na ekranie pojawią się m.in.: Tomasz Piątkowski, Adrianna Jagiełło, Izydor Łobacz, Wojciech Kuliński, Justyna Sieniawska oraz Dariusz Wieteska.

Harmonogram emisji 13. sezonu "Na sygnale"

Trzynasty sezon, który zadebiutował jesienią 2025 roku, początkowo przyniósł zmiany w układzie emisji – odcinki pokazywano od poniedziałku do czwartku. Jednak po zaledwie dwóch tygodniach TVP zmodyfikowało plan. Zrezygnowano z jednego dnia emisji, ale w zamian zwiększono liczbę odcinków do pięciu tygodniowo. Obecny rozkład przedstawia się następująco:

  • W poniedziałki widzowie zobaczą dwa odcinki (o 21:55 i 22:20).
  • We wtorki zaplanowano jeden odcinek (o 21:55).
  • W środy emitowane będą kolejne dwa odcinki (o 21:55 i 22:20).
