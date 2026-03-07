Na sygnale, odcinek 866: Zaginięcie Lidzi! Martyna i Piotr stracą córkę - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 866 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 21.55 w TVP2

W 866 odcinku "Na sygnale" Piotr zabierze Lidzię na plac zabaw, zupełnie nieświadomy czyhającego tam na nią ryzyka. Tym bardziej, że początkowo nic nie będzie zwiastować nadchodzącego dramatu, bo Strzeleccy będą się ze sobą świetnie bawić. Ale tylko do czasu aż ratownik na chwilę nie spuści dziewczynki z oczu! Wszystko przez to, że właśnie wtedy dojdzie do zniknięcia córki Martyny i Piotra!

Oczywiście, w 866 odcinku "Na sygnale" Strzelecki natychmiast zacznie rozglądać się po placu zabaw i szukać córki. Jednak niestety bezskutecznie, bo Lidzi już tam nie będzie. Przerażony Piotr od razu wyjmie telefon, znajdzie zdjęcie dziewczynki i zacznie wypytywać o nią przechodniów, ale nikt nie będzie wiedział, co stało się z dzieckiem!

W 867 odcinku "Na sygnale" rozpoczną się wielkie poszukiwania zaginionej Lidzi!

Już w 867 odcinku "Na sygnale" przerażeni Strzeleccy zgłoszą zaginięcie córki na policji, a ich znajoma inspektor Krzaklewska (Małgorzata Tuszynska) od razu zajmie się ich sprawą. Ratownicy wyznaczą wysoką nagrodę za pomoc w ustaleniu, gdzie przebywa ich dziecko, a także poproszą o pomoc w poszukiwaniach swoich kolegów i koleżanki z bazy.

I oczywiście, w 867 odcinku "Na sygnale" będą mogli na nich liczyć, bo ratownicy nie zostawią ich nie zostawią ich w tym samych. Zwłaszcza, że zdecydowana część z nich także będzie rodzicami, przez co doskonale będą wiedzieli, co będą przeżywali Martyna, a zwłaszcza Piotr, bo to pod jego opieką będzie Lidzia w trakcie swojego zniknięcia.

Córka Strzeleckich odnajdzie się w 867 odcinku "Na sygnale"!

Jednak ostatecznie w 867 odcinku "Na sygnale" to policja ustali, co stało się z Lidzią! Zdradzamy, że córka Martyny i Piotra zostanie porwana przez chorą Maję (Kinga Tuńska), która z placu zabaw zabierze ją do swojego domu! Oczywiście, funkcjonariusze wraz z rodzicami dziewczynki od razu udadzą się w to miejsce, gdzie uda im się odnaleźć nie tylko wspominaną kobietę, ale także i córkę Strzeleckich! A co najważniejsze, całą i zdrową!

W 867 odcinku "Na sygnale" szczęśliwi rodzice chwycą Lidzię w ramiona, a chora Maja trafi w ręce policji. Funkcjonariusze zabiorą kobietę, która porwie i będzie przetrzymywać Lidzię. Bardzo możliwe, że pomyli ją ona po prostu ze swoją córką albo coś sobie uroi. Tym bardziej, że ewidentnie będzie po wypadku, na co będą wskazywać jej obrażenia na twarzy i złamana ręka. Ale w całej tej sytuacji to jej nie wytłumaczy...

