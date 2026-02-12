Na sygnale, odcinek 843: Ślub Britney i Alka! Wybiorą zaskakujący termin - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 843 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 21.55 w TVP2

W 843 odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotrek natkną się na Julkę w salonie sukien ślubnych. Oczywiście, Strzeleccy od razu wejdą do środka i zaczną wypytywać Britney o szczegóły. A ona pochwali się im dobrą wiadomością co do swojej przyszłości z Alkiem.

- Będzie ślub? Kiedy? - spyta ją Martyna.

- Co ty robisz? - doda za żoną Piotrek.

- Próba fasonu. W tych pozostałych kieckach to mogłam co najwyżej stać jak słup soli - wyjaśni im Britney.

- Czekaj, macie termin? - zainteresuje się Strzelecka.

- Najbliższy możliwy. Za miesiąc - powie im radośnie Julka.

W tym momencie w 843 odcinku "Na sygnale" Strzelecka od razu pomyśli, że ten pośpiech wynika z ciąży Britney, ale Julka szybko wyprowadzi ją z błędu. A to dlatego, że nie będzie spodziewać się dziecka z Alkiem tylko będzie zdecydowana, że chce już jak najszybciej zostać jego żoną!

- Jesteś w ciąży? - dopyta ją przyjaciółka.

- Nie no co ty. Zwariowałaś? Po prostu jestem zdecydowana - wyjaśni im radośnie Kowalczyk.

Alek zgodzi się na szybki ślub z Britney w 843 odcinku "Na sygnale"!

Tyle tylko, że w 843 odcinku "Na sygnale" Kowalczyk będzie czynić przygotowania do ślubu z Klisem bez jego wiedzy! A wszystko po to, aby sprawić mu niespodziankę, co jej się uda, gdy po nieodzywaniu się do niego, wraz ze Strzeleckimi nagle przyjedzie pod bazę pięknie przystrojonym autem i powie mu, że wybrała datę ich uroczystości!

- Mała próba outfitu samochodu. Może być? - spyta go Piotrek.

- Za miesiąc ci pasuje? - zapyta go i Julka.

- Za miesiąc? Że żenię się? - dopyta zszokowany Alek.

I oczywiście, w 843 odcinku "Na sygnale" cały wniebowzięty przystanie na propozycję Britney ku radości swoich przyjaciół z bazy. No może poza wciąż zakochanym w Julce, Nowym (Kamil Wodka), który wcale nie ucieszy się z radosnej nowiny i szczęścia swoich przyjaciół.

- Żenię się! - krzyknie, chwytając Britney w objęcia i dzieląc się z przyjaciółmi dalszymi szczegółami ich ślubu - Będzie wygibaniec, belgijka, kowbojka, program autorski.

Kowalczyk i Klis będą już gotowi na swój ekspresowy ślub w 843 odcinku "Na sygnale"!

Jednak wtedy w 843 odcinku "Na sygnale" miłe chwile przerwie wezwanie. Ale tuż po dyżurze Alek wróci do przygotowań. Tym bardziej, że zostanie już na nie naprawdę niedużo czasu. Zdradzamy, że Klis poprosi Romka (Izydor Łobacz), aby został jego drużba, a na dodatek pomógł mu w wyborze garnituru ślubnego, na co jego przyjaciel oczywiście się zgodzi i wybierze się z nim dokładnie do tego samego salonu, co jego narzeczona.

W 843 odcinku "Na sygnale" przyjaciele wybiorą garnitur ślubny dla Alka, dzięki czemu Klis będzie już gotowy na swój ekspresowy ślub z Britney. Dokładnie tak samo jak i sama Julka!

