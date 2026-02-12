Na sygnale. Nagłe zmiany w emisji! Dwa odcinki mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 843 i 844 odcinków "Na sygnale" w poniedziałek 16.02.2026 roku o 21.55 i 22.25 w TVP2?

Widzowie "Na sygnale" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż w poniedziałek 16.02.2026 roku o godzinie 21.55 i 22.25 w TVP2 nie zobaczą premierowych 843 i 844 odcinków swojego ulubionego serialu! W zupełnym przeciwieństwie do fanów "Barw szczęścia" i "M jak miłość", którzy zobaczą kolejno premierowy 3317 odcinek, "Po prostu "M jak miłość"! - Kulisy serialu", a także specjalny odcinek "Walentynki z M jak miłość", który wcale nie potrwa dłużej niż emisja normalnego odcinak, w związku z czym nie zabierze miejsca "Na sygnale"!

A zatem czemu, fani medycznego serialu nie zobaczą nie jednego, a aż dwóch premierowych odcinków swojej ukochanej produkcji? Tym bardziej, że 16.02.2026 roku przecież nie wypada żadne święto. Ale Telewizja Polska miała inny powód, aby tego dnia zmienić swoją ramówkę!

Co pokaże TVP2 zamiast premierowych 843 i 844 odcinków "Na sygnale"?

TVP2 nie pokaże premierowych 843 i 844 odcinków „Na sygnale” w poniedziałek 16.02.2026 roku o 21.55 i 22.25 na swojej antenie z uwagi na trwające Igrzyska Olimpijskie! Tego dnia i o tej godzinie stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i o 21.50 pokazać studio IO Mediolan - Cortina 2026, a następnie o 22.15 IO Mediolan - Cortina 2026 - Łyżwiarstwo figurowe - pary sportowe, program dowolny, a tuż po nim o 23 znów studio i tak aż do 23.15, a więc w czasie normalnej emisji "Na sygnale", które musiało ustąpić swojego miejsca! Ale spokojnie, bo wcale nie na długo!

Kiedy będzie można zobaczyć 843 i 844 odcinki „Na sygnale” w TVP2 i jak długo potrwa ta zmiana?

Dla wszystkich fanów "Na sygnale" mamy jednak dobrą wiadomość, gdyż ta zmiana nie potrwa długo i będzie wyłącznie jednorazowa! A to dlatego, że premierowy 843 odcinek "Na sygnale" widzowie będą mogli obejrzeć już we wtorek o 21.55 w TVP2, a 844 odcinek w środę o 21.55 i spokojnie tuż po nim fani zobaczą także kolejny 846 odcinek!

A jak ktoś nie będzie mógł się doczekać, to będzie mógł zobaczyć je wcześniej na serwisie vod.tvp.pl, ale za dostęp do nich będzie musiał zapłać. A jeśli, nie będzie chciał tego uczynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TVP2. A zdradzamy, ze warto, gdyż właśnie wtedy Britney (Paulina Zwierz) i Alek (Adam Turczyk) ustalą w końcu szczegóły swojego ślubu!

A już od przyszłego tygodnia - 23.02.2026 roku "Na sygnale" wróci do normalnej emisji pięciu odcinków w tygodniu od poniedziałku - dwa odcinki, przez wtorek - jeden odcinek, aż do środy - dwa odcinki. Oczywiście, o stałych porach na antenie TVP2!

10