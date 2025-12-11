Mikołaj Na sygnale 2 zamiast M jak miłość! Zmiany w ramówce TVP2 tuż przed świętami - ZDJĘCIA

Dlaczego nie ma 1900 odcinka "M jak miłość" i 812 odcinka "Na sygnale" we wtorek, 23.12.2025 roku?

Widzowie "M jak miłość" i "Na sygnale będą musieli uzbroić się w sporą cierpliwość, gdyż we wtorek 23.12.2025 roku o godzinie 20.55 i 21.55 w TVP2 nie zobaczą premierowych odcinków swoich ulubionych seriali! I to może dziwić tym bardziej, że tuż przed nim fani "Barw szczęścia" zobaczą kolejny 3283 odcinek swojego ukochanego serialu, a ci "M jak miłość" i "Na sygnale" już nie! Czemu?

Wszystko przez to, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Telewizja Polska zdecydowała się na zmianę w swojej ramówce, w efekcie której postanowiła zdjąć z anteny uwielbiane seriale Polaków! Ale w jego miejsce, tym razem, dać wcale nie byle co!

Co TVP2 pokaże zamiast premierowych odcinków „M jak miłość” i "Na sygnale"?

TVP2 nie pokaże premierowego 1900 odcinka „M jak miłość” we wtorek 23.12.2025 roku o 20.55 na swojej antenie, gdyż tego dnia i o tej godzinie postanowiła wprowadzić już widzów w świąteczny klimat i pokazać drugą część uwielbianej produkcji "Mikołaj Na sygnale 2".

A to z pewnością będzie nie lada gratka dla widzów "Na sygnale". Tym bardziej, że i oni nie zobaczą premierowego 812 odcinka swojego ukochanego serialu, gdyż film rozpocznie się o godzinie 20.55 i potrwa aż do 22.05. Ale ta produkcja im to wynagrodzi!

Szczególnie, że już pierwsza część filmu "Mikołaj Na sygnale" cieszyła się sporym zainteresowaniem, przez co zdecydowano się na jego kontynuację. I choć w 2024 roku TVP2 postanowiła puścić ją w wigilijny wieczór, to teraz emisja odbędzie się na dzień przed. Tyle tylko, że właśnie kosztem premierowych odcinków "M jak miłość" i "Na sygnale!

Kiedy będzie można zobaczyć 812 odcinek "Na sygnale" i 1900 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

I choć widzowie "Na sygnale" wcale nie będą musieli czekać tak długo na premierowy 812 odcinek swojego ulubionego serialu, gdyż zobaczą go już 29.12.2025 roku, to jednak widzów "M jak miłość" czeka dłuższa przerwa, gdyż premierowy 1900 odcinek swojego ukochanego serialu zobaczą dopiero w styczniu, najprawdopodobniej 5.01.2026 roku, ale nie jest to jeszcze pewne!

Z pewnością oba premierowe odcinki "Na sygnale", jak i "M jak miłość" będą dostępne wcześniej na platformie vod.tvp.pl, ale za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić! A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu poczekać do normalnej emisji w TVP2! gwarantujemy, że warto, bo emocji w nich nie zabraknie!

Tak samo jak w świątecznej produkcji "Mikołaj Na sygnale 2", która także jest już dostępna na platformie vod.tvp.pl, ale w analogicznej sytuacji do wyżej wymienionych produkcji! Jednak ją w TVP2 będzie można zobaczyć już niedługo! A również warto, gdyż poza uwielbianymi bohaterami z "Na sygnale" widzowie zobaczą w niej gwiazdy "Barw szczęścia", "Na dobre i na złe", "M jak miłość", a nawet "Świata według Kiepskich"!