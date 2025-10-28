Na sygnale, odcinek 775: Martyna odkryje kłamstwo uzależnionego od leków Piotra. Zacznie go śledzić razem z Karoliną - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 775 - środa, 29.10.2025, o godz. 22.20 w TVP2

Po tym jak w 773 odcinku "Na sygnale" Wiktor Banach zauważył, że Piotr ma przy sobie silne leki przeciwbólowe, opioidy, a do tego tabletki na uspokojenie, zachowanie Strzeleckiego wyda mu się coraz bardziej podejrzane. Nie uwierzy w zapewnienia Piotrka, że przestał już brak leki, które przepisali mu ortopeda i psychiatra po urazie kręgosłupa, jakiego doznał. Lekarz od razu zaalarmuje Martynę, żeby była czujna i zwróciła uwagę na męża.

Martyna w 775 odcinku "Na sygnale" dowie się, że Piotr kupuje narkotyki!

W odcinku 775 "Na sygnale" Martyna odkryje, że Piotr zastawił w lombardzie pamiątkowy łańcuszek po ojcu, że wypłaca z konta duże kwoty. Będzie w szoku i niemal pewna, że mąż wydaje pieniądze na narkotyki. Nie będzie owijała w bawełnę, żądając od ukochanego wyjaśnień, czy jest uzależniony. Ale Piotrek wszystkiego się wyprze.

- Jesteś pod wpływem leków? - O czym ty mówisz? - O wypłatach z bankomatu i lombardzie! Piotrek ty zastawiłeś jedyną pamiątkę po ojcu! - Skąd wiesz? - Na co wydałeś te pieniądze? - Nie wydałem! Chciałem, ale walczę z tym... - Odpowiedz mi na pytanie, jesteś pod wpływem leków czy nie? - Wziąłem jedną tabletkę, bo bardzo mnie bolało... - Jedną? Skąd ty bierzesz te leki? Przecież nie na receptę!

Martyna i Karolina zaczną śledzić Piotra w 775 odcinku "Na sygnale"

Z pomocą Karoliny w 775 odcinku "Na sygnale" Martyna zacznie Piotra śledzić dzięki specjalnej aplikacji w jego telefonie. Razem dotrą na miejsce, gdzie Strzelecki spotka się z dilerem. Wściekła ratowniczka nie wytrzyma i będzie się domagała od męża wyjaśnień, czy nielegalnie kupuje silne leki przeciwbólowe.