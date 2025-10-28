Na sygnale, odcinek 775: Martyna odkryje kłamstwo uzależnionego od leków Piotra. Zacznie go śledzić razem z Karoliną - ZDJĘCIA

2025-10-28 20:31

W 775 odcinku "Na sygnale" Martyna (Monika Mazur) upewni się, że Piotra (Dariusz Wieteska) jest uzależniony od leków i cały czas ją oszukuje! Po tym, co usłyszy od Wiktora Banacha (Wojciech Kuliński) przeprowadzi własne śledztwo. Pomoże jej w tym Karolina (Klaudia Janas), była kochanka Piotrka. Razem będą śledziły Strzeleckiego i tak w 775 odcinku "Na sygnale" Martyna przyłapie męża na spotkaniu z dilerem narkotyków. Piotrek nie zgodzi się na zrobienie testu na obecność narkotyków, więc dla Martyny wszystko będzie jasne. Sprawdź, co się wydarzy.

"Na sygnale" odcinek 775 - środa, 29.10.2025, o godz. 22.20 w TVP2

Po tym jak w 773 odcinku "Na sygnale" Wiktor Banach zauważył, że Piotr ma przy sobie silne leki przeciwbólowe, opioidy, a do tego tabletki na uspokojenie, zachowanie Strzeleckiego wyda mu się coraz bardziej podejrzane. Nie uwierzy w zapewnienia Piotrka, że przestał już brak leki, które przepisali mu ortopeda i psychiatra po urazie kręgosłupa, jakiego doznał. Lekarz od razu zaalarmuje Martynę, żeby była czujna i zwróciła uwagę na męża. 

Martyna w 775 odcinku "Na sygnale" dowie się, że Piotr kupuje narkotyki!

W odcinku 775 "Na sygnale" Martyna odkryje, że Piotr zastawił w lombardzie pamiątkowy łańcuszek po ojcu, że wypłaca z konta duże kwoty. Będzie w szoku i niemal pewna, że mąż wydaje pieniądze na narkotyki. Nie będzie owijała w bawełnę, żądając od ukochanego wyjaśnień, czy jest uzależniony. Ale Piotrek wszystkiego się wyprze. 

- Jesteś pod wpływem leków?

- O czym ty mówisz?

- O wypłatach z bankomatu i lombardzie! Piotrek ty zastawiłeś jedyną pamiątkę po ojcu!

- Skąd wiesz?

- Na co wydałeś te pieniądze?

- Nie wydałem! Chciałem, ale walczę z tym...

- Odpowiedz mi na pytanie, jesteś pod wpływem leków czy nie?

- Wziąłem jedną tabletkę, bo bardzo mnie bolało...

- Jedną? Skąd ty bierzesz te leki? Przecież nie na receptę!

Martyna i Karolina zaczną śledzić Piotra w 775 odcinku "Na sygnale"

Z pomocą Karoliny w 775 odcinku "Na sygnale" Martyna zacznie Piotra śledzić dzięki specjalnej aplikacji w jego telefonie. Razem dotrą na miejsce, gdzie Strzelecki spotka się z dilerem. Wściekła ratowniczka nie wytrzyma i będzie się domagała od męża wyjaśnień, czy nielegalnie kupuje silne leki przeciwbólowe. 

- Co tu robisz? Miałeś iść na rehabilitację!

- Odwołali mi i wracałem do domu

- A co robiłeś w bramie?

- Dobra, to inaczej! Jedziemy do apteki na test na obecność narkotyków

- Mogłabyś chociaż raz w życiu zaufać?

- Dobrze, jeżeli test wyjdzie negatywnie, to ci zaufam i nigdy więcej do tego nie wrócę...

- Martynka, czy ty mnie śledziłaś?

- Jesteś żałosny! - rzuci Martyna do Piotra. 

