Na sygnale. Kolejny kryminał u Strzeleckich! Piotrek zostanie postrzelony? - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Na sygnale" po wakacjach u Strzeleckich znów nie będzie spokojnie! Ale tym razem już na szczęście nie za sprawą niewierności Piotrka (Dariusz Wieteska). Jednak w nowym sezonie "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej to niestety i tak on sprowadzi kłopoty na siebie i Martynę (Monika Mazur)! Co takiego stanie się w życiu ratowników i jaką cenę teraz za to zapłacą? Czy dojdzie do kolejnego dramatu, a Piotrek będzie walczył o życie? Sprawdź, co już wiemy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!